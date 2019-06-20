ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

"Домовилися з Лукашенком": Путін зробив заяву про приєднання Білорусі

4.1тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не збирається об'єднуватися з Білоруссю в одну державу, але готовий створити союзний парламент і єдину валюту для двох країн.

Своєю думкою поділився він під час "Прямої лінії" у четвер, 20 червня. "Коли Росія і Білорусія будуть об'єднуватися в повноцінну єдину державу? Є пропозиція провести референдум", – запитала у президента ведуча.

За словами Путіна, на сьогодні не стоїть питання про об'єднання в одну державу. "Мова про реалізацію договору, який підписаний багато років тому. Це не єдина держава, але там багато елементів, аж до створення союзного парламенту, єдиної валюти. Ми домовилися з Лукашенком, що повернемося до договору і разом подивимося, що потрібно реалізувати з того, що не було зроблено. Зроблено чимало, але на мій погляд, недостатньо", – відповів російський лідер.

Новини
"Можете позичити 350 тисяч?" Путіну поставили незручні запитання

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Голос Америки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії організаторів "Прямої лінії" з президентом РФ Володимиром Путіним підловили на постановочних питаннях.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
РосіяБілорусь
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
32
17
Смішно
1
Цікаво
12
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Ну что за долболоб придумывает заголовки!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Dell Alex
Dell Alex
Один парламент, одна валюта... А через год просто переименовать Беларусь в Белорусский ФО и оставить им свой парламент как местячковый...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel