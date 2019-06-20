"Домовилися з Лукашенком": Путін зробив заяву про приєднання Білорусі

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не збирається об'єднуватися з Білоруссю в одну державу, але готовий створити союзний парламент і єдину валюту для двох країн.

Своєю думкою поділився він під час "Прямої лінії" у четвер, 20 червня. "Коли Росія і Білорусія будуть об'єднуватися в повноцінну єдину державу? Є пропозиція провести референдум", – запитала у президента ведуча.

За словами Путіна, на сьогодні не стоїть питання про об'єднання в одну державу. "Мова про реалізацію договору, який підписаний багато років тому. Це не єдина держава, але там багато елементів, аж до створення союзного парламенту, єдиної валюти. Ми домовилися з Лукашенком, що повернемося до договору і разом подивимося, що потрібно реалізувати з того, що не було зроблено. Зроблено чимало, але на мій погляд, недостатньо", – відповів російський лідер.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін Голос Америки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії організаторів "Прямої лінії" з президентом РФ Володимиром Путіним підловили на постановочних питаннях.

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