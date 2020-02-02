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2 лютого • оновлено в 17:21
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"Доля невблаганна": в Росії назвали несподівану причину відходу Путіна із влади

8.8т
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Президент Росії Володимир Путін іде з влади під тиском особистих обставин, на які він не може вплинути.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політолог Валерій Соловей. За його словами, саме тому в прискореному режимі приймаються зміни до Конституції і створюється Держрада, яку нібито може очолити Путін.

"Доля невблаганна. Він може хотіти що завгодно, але у його бажань є межа, встановлена обставинами, сильнішими за неї. Зараз він на них і наткнувся, що змушує його використовувати свій час, який залишився якомога ефективніше. Тому так швидко запустили спецоперацію по передачі влади і створення Держради", – запевнив Соловей.

Володимир Путін

Володимир Путін

За його словами, зміни до Конституції прописані так, що у Путіна є можливість вибрати, який варіант йому підходить найкраще.

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"Можуть бути різні варіанти. Повноваження у Держради такі ж, як і у президента РФ. Путін може очолити Держраду, бажаючи піти в тінь. Але також Держрада може керувати країною в ситуації фактичної відсутності президента. Поки точно ніхто нічого не знає", – підкреслив політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерій Соловей повідомляв, що президент Росії Володимир Путін піде з поста президента достроково, у 2022 році його не буде ні в російській, ні в міжнародній політиці.

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Автор
Катерина Іванова
Особи
Володимир Путін Валерій Соловей
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Подыхает мразь! Изнутри гниёт, заслужил!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Очередная "неожиданная" причина от х*хлод*билов.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Путин не досидит до конца своего президентского срока. Теперь это очевидно. Знайте: в конце 2012 года произойдут события, которые самым решительным образом повлияют на судьбу страны. Мы можем и обязаны принять в них самое активное участие. Мы – это народ России. Только он вправе писать будущее страны. И мы напишем его. На улицах и площадях, в парламенте и в Кремле. Аффтар опуса Валера Соловей. 9 мая 2012 года. СУГС, ёпста
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