"Доля невблаганна": в Росії назвали несподівану причину відходу Путіна із влади

Президент Росії Володимир Путін іде з влади під тиском особистих обставин, на які він не може вплинути.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політолог Валерій Соловей. За його словами, саме тому в прискореному режимі приймаються зміни до Конституції і створюється Держрада, яку нібито може очолити Путін.

"Доля невблаганна. Він може хотіти що завгодно, але у його бажань є межа, встановлена обставинами, сильнішими за неї. Зараз він на них і наткнувся, що змушує його використовувати свій час, який залишився якомога ефективніше. Тому так швидко запустили спецоперацію по передачі влади і створення Держради", – запевнив Соловей.

Володимир Путін

За його словами, зміни до Конституції прописані так, що у Путіна є можливість вибрати, який варіант йому підходить найкраще.

"Можуть бути різні варіанти. Повноваження у Держради такі ж, як і у президента РФ. Путін може очолити Держраду, бажаючи піти в тінь. Але також Держрада може керувати країною в ситуації фактичної відсутності президента. Поки точно ніхто нічого не знає", – підкреслив політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерій Соловей повідомляв, що президент Росії Володимир Путін піде з поста президента достроково, у 2022 році його не буде ні в російській, ні в міжнародній політиці.

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