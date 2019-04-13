"Доктор Франкенштейн" з України спотворила 16 росіянок: моторошні фото

Пластичний хірург з України Олена Верді, яка працювала в Росії в клініці на Кубані, знівечила 16 жінок.

Як повідомляє "Комсомольська правда", хірург володіє дипломами з різних університетів, проте її підозрюють в тому, що вони всі фейкові.

За версією Верді, вона закінчила в 2005 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в Києві за спеціальністю "Лікувальна справа" а в 2015-му нібито закінчила Російський університет дружби народів.

Серед постраждалих від рук жінки вже п'ять пацієнток написали заяви в поліцію, але багато інших бояться, заявляючи, що їм телефонують і погрожують розправою.

Відзначається, що в березні 2018 році Верді судили за смерть 43-річної пацієнтки Алли Багрової "з необережності" через гостру крововтрату. Але питання з сім'єю загиблої керівник клініки залагодив за гроші.

Слідчі часто навідувалися в клініку, де працювала Верді, проте в кінці 2018 року медцентр закрився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні журналіст помер через халатність лікарів. У чоловіка були проблеми з печінкою і виразка, проте його не хотіли забрати в лікарню. Він помер від внутрішньої кровотечі.

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