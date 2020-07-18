Доходи населення Росії в другому кварталі 2020 року в зв'язку з пандемією скоротилися на 8% у річному вираженні.

Це рекордне квартальне падіння цього показника з 1999 року (тоді падіння склало більше 10%). Відповідні дані були опубліковані на сайті Росстата.

За перше півріччя 2020 року, за даними відомства, реальні наявні доходи населення знизилися на 3,7% порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

За інформацією "Дождя", з 2019-го Росстат щомісяця публікував дані про динаміку реальних доходів населення, але ці дані зараз з'являються раз на квартал.

У період 2000-2008 років доходи населення РФ стабільно додавали. З 2014 року реальні доходи падали чотири роки поспіль.

У березні 2019-го відомство змінило методику розрахунку разом із даними за 2018 рік: за старою методикою доходи впали на 0,2%, а за новою – виросли на 0,1%.

Доходи росіян впали до рекордного рівня РБК

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