"Дочка" Путіна дружить із племінником магната, пов'язаного з мафією, – ЗМІ
Ймовірна позашлюбна дочка президента Росії Володимира Путіна Єлизавета Кривоногих дружить із Робертом Скигіним – племінником пов'язаного з мафією російського магната.
Як пише Daily Mail, пара опублікувала відео своїх розваг у TikTok (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Роберт Скигін живе в квартирі за 4,5 мільйона фунтів стерлінгів у Королівському Альберт-Холі в Західному Лондоні.
Його родич – фінансист тамбовського ОЗУ Дмитро Скигін. За даними російських ЗМІ, в 90-ті Путін і Скигін разом приватизували нафтобази в порту Петербурга і Пулково.
У цей час у Путіна нібито був роман зі Світланою Кривоногих, яка народила від нього дочку.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
російські журналісти нібито знайшли в Путіна ще одну дочку – Єлизавету, яка народилася у 2003 році. Її матір'ю є Світлана Кривоногих, що познайомилася з главою РФ у 1990-х роках, коли той іще не був президентом. Їхні стосунки завершилися в кінці 2000-х.
Посилаючись на копії документів, розслідувачі російської групи "Проєкт" повідомили, що батька Єлизавети Кривоногих не вказано, відомо тільки її по батькові – Володимирівна.
Сама Кривоногих, як йдеться у статті, – мультимільйонерка. Її родині нібито належить нерухомість у Петербурзі, Москві й Сочі загалом майже на 1,1 млрд руб. (близько $14,6 млн).
Злив інформації про ймовірну коханку Путіна та їхню спільну дочку може бути результатом війни всередині ФСБ.