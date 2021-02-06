"Дочка" Путіна дружить із племінником магната, пов'язаного з мафією, – ЗМІ

Мирослав Семенюк Новини Росії 16:22, 6.02.2021 Оновлено: 16:51, 6.02.2021

Ймовірна позашлюбна дочка президента Росії Володимира Путіна Єлизавета Кривоногих дружить із Робертом Скигіним – племінником пов'язаного з мафією російського магната.

Як пише Daily Mail, пара опублікувала відео своїх розваг у TikTok (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Роберт Скигін живе в квартирі за 4,5 мільйона фунтів стерлінгів у Королівському Альберт-Холі в Західному Лондоні.

Його родич – фінансист тамбовського ОЗУ Дмитро Скигін. За даними російських ЗМІ, в 90-ті Путін і Скигін разом приватизували нафтобази в порту Петербурга і Пулково.

У цей час у Путіна нібито був роман зі Світланою Кривоногих, яка народила від нього дочку.

Володимир Путін у молодості і Єлизавета Кривоногих

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • російські журналісти нібито знайшли в Путіна ще одну дочку – Єлизавету, яка народилася у 2003 році. Її матір'ю є Світлана Кривоногих, що познайомилася з главою РФ у 1990-х роках, коли той іще не був президентом. Їхні стосунки завершилися в кінці 2000-х.

  • Посилаючись на копії документів, розслідувачі російської групи "Проєкт" повідомили, що батька Єлизавети Кривоногих не вказано, відомо тільки її по батькові – Володимирівна.

  • Сама Кривоногих, як йдеться у статті, – мультимільйонерка. Її родині нібито належить нерухомість у Петербурзі, Москві й Сочі загалом майже на 1,1 млрд руб. (близько $14,6 млн).

  • Злив інформації про ймовірну коханку Путіна та їхню спільну дочку може бути результатом війни всередині ФСБ.

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