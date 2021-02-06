"Дочка" Путіна дружить із племінником магната, пов'язаного з мафією, – ЗМІ

Ймовірна позашлюбна дочка президента Росії Володимира Путіна Єлизавета Кривоногих дружить із Робертом Скигіним – племінником пов'язаного з мафією російського магната.

Як пише Daily Mail, пара опублікувала відео своїх розваг у TikTok (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Роберт Скигін живе в квартирі за 4,5 мільйона фунтів стерлінгів у Королівському Альберт-Холі в Західному Лондоні.

Його родич – фінансист тамбовського ОЗУ Дмитро Скигін. За даними російських ЗМІ, в 90-ті Путін і Скигін разом приватизували нафтобази в порту Петербурга і Пулково.

У цей час у Путіна нібито був роман зі Світланою Кривоногих, яка народила від нього дочку.

Володимир Путін у молодості і Єлизавета Кривоногих

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