"Дочка" Путіна дружить із племінником магната, пов'язаного з мафією, – ЗМІ

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новини Росії
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'Дочка' Путіна розважається з Робертом Скигіним

Ймовірна позашлюбна дочка президента Росії Володимира Путіна Єлизавета Кривоногих дружить із Робертом Скигіним – племінником пов'язаного з мафією російського магната.

Як пише Daily Mail, пара опублікувала відео своїх розваг у TikTok (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Роберт Скигін живе в квартирі за 4,5 мільйона фунтів стерлінгів у Королівському Альберт-Холі в Західному Лондоні.

Його родич – фінансист тамбовського ОЗУ Дмитро Скигін. За даними російських ЗМІ, в 90-ті Путін і Скигін разом приватизували нафтобази в порту Петербурга і Пулково.

У цей час у Путіна нібито був роман зі Світланою Кривоногих, яка народила від нього дочку.

Володимир Путін у молодості і Єлизавета Кривоногих

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • Посилаючись на копії документів, розслідувачі російської групи "Проєкт" повідомили, що батька Єлизавети Кривоногих не вказано, відомо тільки її по батькові – Володимирівна.

  • Сама Кривоногих, як йдеться у статті, – мультимільйонерка. Її родині нібито належить нерухомість у Петербурзі, Москві й Сочі загалом майже на 1,1 млрд руб. (близько $14,6 млн).

  • Злив інформації про ймовірну коханку Путіна та їхню спільну дочку може бути результатом війни всередині ФСБ.

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