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8 березня • оновлено в 20:32
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Дочка "правої руки" Кадирова назвала себе султаншею і розлютила мережу. Пафосне відео

8.3т
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Дівчина, яка представляється як Хеді Адамівна – дочка депутата Держдуми від Чечні Адама Делімханова – записала пафосне відео, в якому назвала себе "султаншею сонця і місяця".

Роликом у Facebook поділився користувач Huseyn Barhoy. "Я їм із золотих блюд, п'ю з кришталевих чаш, всі жінки заздрять моєму життю, благородному походженню, неземній красі", – говорила дівчина.

На опублікованих кадрах вона постала в дорогому вбранні та прикрасі у вигляді корони. Хеді Адамівна пройшлася по особняку, поки інші дівчата кланялися їй (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Я їм із золотих блюд!" Дочка "правої руки" Кадирова назвала себе султаншею. Пафосне відео

скрін відео

"Я їм із золотих блюд!" Дочка "правої руки" Кадирова назвала себе султаншею. Пафосне відео

скрін відео

Ролик викликав глузування і критику користувачів мережі. "Що я тільки що побачив?" "Коли багато грошей і немає мізків", "Мракобісся", – пишуть у коментарях.

Зазначимо, Адам Делімханов – четвероюрідний брат Рамзана Кадирова. Делімханова називають "правою рукою" глави Чечні.

Адам Делімханов

Адам Делімханов

BBC

Скріншот

Скріншот

Коментарі до відео

Скріншот

Скріншот

Коментарі до відео

Скріншот

Скріншот

Коментарі до відео

Скріншот

Скріншот

Коментарі до відео

Скріншот

Скріншот

Коментарі до відео

Скріншот

Скріншот

Коментарі до відео

Скріншот

Скріншот

Коментарі до відео

Скріншот

Скріншот

Коментарі до відео

Скріншот

Скріншот

Коментарі до відео

Скріншот

Скріншот

Коментарі до відео

Скріншот

Скріншот

Коментарі до відео

Як писав OBOZREVATEL, главу Чеченської Республіки Рамзана Кадирова висміяли в мережі після відео, в якому він змусив Олександра Ємельяненка вибачитися перед гендиректором "Матч ТВ" Тіною Канделакі.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Рамзан Кадиров
Місце
Росія Грозний
Теги
Новини Росії соцмережі видео
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Шок, реально вофке сложно всю эту свору кормить... Не завидую мужу, бедолаге.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ахаха 21 век...а слопатоеды пока лихо посидят на бутылках...вот они настоящие хозяева росеи, хотя некоторые из них даже по русски ни бельмеса не понимают, депутат дурдумы арашуков падтвердит...
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