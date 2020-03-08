Дівчина, яка представляється як Хеді Адамівна – дочка депутата Держдуми від Чечні Адама Делімханова – записала пафосне відео, в якому назвала себе "султаншею сонця і місяця".

Роликом у Facebook поділився користувач Huseyn Barhoy. "Я їм із золотих блюд, п'ю з кришталевих чаш, всі жінки заздрять моєму життю, благородному походженню, неземній красі", – говорила дівчина.

На опублікованих кадрах вона постала в дорогому вбранні та прикрасі у вигляді корони. Хеді Адамівна пройшлася по особняку, поки інші дівчата кланялися їй (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

скрін відео

скрін відео

Ролик викликав глузування і критику користувачів мережі. "Що я тільки що побачив?" "Коли багато грошей і немає мізків", "Мракобісся", – пишуть у коментарях.

Зазначимо, Адам Делімханов – четвероюрідний брат Рамзана Кадирова. Делімханова називають "правою рукою" глави Чечні.

Адам Делімханов BBC

Скріншот Коментарі до відео

Скріншот Коментарі до відео

Скріншот Коментарі до відео

Скріншот Коментарі до відео

Скріншот Коментарі до відео

Скріншот Коментарі до відео

Скріншот Коментарі до відео

Скріншот Коментарі до відео

Скріншот Коментарі до відео

Скріншот Коментарі до відео

Скріншот Коментарі до відео

Як писав OBOZREVATEL, главу Чеченської Республіки Рамзана Кадирова висміяли в мережі після відео, в якому він змусив Олександра Ємельяненка вибачитися перед гендиректором "Матч ТВ" Тіною Канделакі.

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