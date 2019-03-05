До Росії повертаються головорізи: стало відомо про серйозну проблему Путіна

Повернення з Донбасу до Росії бойових командирів, які воювали на стороні "Л/ДНР", стало серйозною проблемою для президента Росії Володимира Путіна.

Справа в тому, що такі люди звикли до повної відсутності закону. Про це заявив в ефірі "5 каналу" заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України Юрій Гримчак.

"Моральний стан досить погане в цих бойовиків-колабораціоністів. Їх там близько 40 000, також там величезна кількість інструкторів і командирів, бо фактично є офіційний командир роти, а є людина, яка командує з російським військовим званням і з приписом на відрядження", — зазначив він.

"Але в чому головний біль для Росії — ці люди частково повертаються, а повертаючись в Росію, вони стають злочинцями. Вони звикли до повної відсутності закону. І тому для них переступити через людське життя і грабежі, катування і т.д. не проблема, їх туди в ОРДЛО і відправляли, щоб вони там залишилися, але частина повертається і це зараз серйозна проблема для РФ", — сказав Гримчак.

Росіяни на Донбасі Вчасно

Як повідомляв OBOZREVATEL, в рядах терористів "Л/ДНР" воюють пенсіонери і гопники, так як всі солдати поїхали подалі від "русского міра".

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