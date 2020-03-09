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9 березня • оновлено в 14:51
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До Росії йдуть арктичні морози зі снігом й штормом: де похолодає найбільше

9.6т
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У Росії в найближчі дні істотно зміниться погода. За прогнозом синоптиків, очікується повернення арктичних холодів зі снігом і штормовим вітром до 23 м/с.

Як повідомляє Гідрометцентр РФ, протягом тижня з 9 по 15 березня погода в країні буде погіршуватися.

У російській столиці буде мінлива погода, яка погіршиться до вихідних. У будні буде до +10 з можливими опадами.

Погода в Москві

Погода в Москві

Гідрометцентр РФ

"13 березня температура повітря почне знижуватися: вдень буде не вище плюс 3 – 5, пройдуть зливові дощі з мокрим снігом і штормовим вітром. У суботу стане ще холодніше: вночі – близько нуля, вдень - від 0 до +2. А в неділю розпогодиться , але морози зміцніють – вночі від мінус 2 до мінус 7, вдень близько нуля", – попередили синоптики.

Погода в Росії

Погода в Росії

Гідрометцентр РФ

При цьому найхолодніше буде в східних регіонах Росії: Якутську, Салехарді і Магадані.

Так, в Якутську вже в понеділок, 9 березня, денна температура опуститься до -17 градусів, а вночі і зовсім до -33. Протягом усього тижня збережеться аналогічна температура, очікуються опади у вигляді снігу.

Погода в Якутську

Погода в Якутську

Гісметео

У Салехарді також буде спостерігатися снігопад. Вдень температура буде вище 0, але вночі опуститься до -10. Сильні морози вдарять на вихідні 14-15 березня, коли стовпчик термометра покаже -16 градусів.

Погода в Салехарді

Погода в Салехарді

Гісметео

У Магадані крім снігопаду, очікуються сильні пориви вітру до 24 метрів в секунду. Температура вдень до -10, а вночі до -15. При цьому до вихідних температура різко впаде до -20.

Погода в Магадані

Погода в Магадані

Гісметео

Відзначимо, що в Турі, Красноярський край, вже сьогодні, 9 березня, температура впаде до -20 градусів вдень і -33 вночі. Такі аномальні морози будуть спостерігатися весь тиждень, і лише до вихідних потеплішає до 0 + 1 вдень.

Погода в Турі

Погода в Турі

Гісметео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Україна накриють холоду, пройдуть дощі з мокрим снігом. Також місцями вдарять морози до -15 градусів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Юг Руси
Юг Руси
в Якутске, В Салехарде, В Магадане, в Туре )))))))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А я точно на украинском сайте ???
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