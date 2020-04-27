До Путіна не потрапити: стало відомо, куди від COVID-19 сховався глава Росії

Тимур Григоренко Новини Росії 10:07, 27.04.2020 Оновлено: 10:17, 27.04.2020

Президент Росії Володимир Путін не поїхав з Москви, а живе і працює в резиденції Ново-Огарьово.

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До того ж до глави Кремля не потрапити, не перевірившись на коронавірус. Про це в інтерв'ю "АіФ" повідомив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

"Навіть, незважаючи на те, що головний лікар Денис Проценко згодом все-таки зловив цей коронавірус (слава богу, він вже одужав і знову на ногах), в той момент президент був надійно захищений від інфікування", – зазначив Пєсков.

Путін в захисному костюмі

Також прессекретар додав, що Путін постійно здає тести на COVID-19 та намагається дотримуватися соціальну дистанцію в 1,5 метра.

"Певна частина співробітників адміністрації президента тестується кілька разів на тиждень. Оскільки ми постійно ходимо на роботу. Якась частина працює віддалено, хтось приїжджає на роботу тільки в разі потреби - коли потрібно, наприклад, підготовка дистанційних заходів", – сказав Пєсков .

Як повідомляв OBOZREVATEL, у головлікаря лікарні в Комунарці під Москвою Дениса Проценко діагностований коронавірус COVID-19. Раніше медик контактував з Путіним, коли проводив екскурсію по інфекційній лікарні, де лікують хворих на COVID-19.

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