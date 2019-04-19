"ДНР" – не держава": в Росії раптово відхрестилися від "республіки"

У російському Волгограді військовому пенсіонеру відмовилися визнати військову службу в "ДНР", оскільки такої держави за міжнародним правом не існує.

Про це повідомляє місцеве видання v1.ru. Михайло Заїкін, який брав участь у бойових діях на боці терористів, вимагав відшкодувати йому пенсію, яку перестали виплачувати з моменту його прибуття на Донбас.

Відзначимо, російським законодавством передбачено, що військову пенсію призупиняють у разі надходження на військову службу або на службу в органи внутрішніх справ у РФ і в будь-яких інших державах.

Михайло Заїкін Скріншот з відео

"Документи, видані посадовими особами не визнаної держави, не могли бути покладені в основу при ухваленні рішення про припинення виплати пенсії і не є належними доказами у справі", – підтвердили в суді, де розглядався позов пенсіонера.

Суд визначив, що "народна міліція Донбасу" не вважається за російськими законами військовим формуванням іноземної держави, оскільки держави "ДНР" за міжнародним правом просто немає.

У результаті рішення військкомату було визнано незаконним і Заїкіну повернули всю невиплачену пенсію.

ДНР Meduza

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