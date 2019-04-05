|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини Росії

Дмитро Гудков
Дмитро Гудков
Всі статті автора

Нате вам под дых, ногой по ребрам и контрольный в голову !

1.8тЧитати матеріал російською

Хостелов в России больше не будет. Не будет посуточных квартир. Развивали туризм, платили налоги, ездили по России, а не по Европе? – Ну ннате под дых. И еще ногой по ребрам. И контрольный в голову.

Дума окончательно приняла закон о запрете хостелов. С октября – все. Никаких гостиниц в жилых домах. Причем закон написан так иезуитски, что под него попадают не только гостиницы, не только арендное жилье: под него может попасть любой владелец квартиры, пустивший к себе переночевать друзей.

410 голосов за, один воздержался – практически единогласное голосование за две вещи.

Первая – это уничтожение туризма. Я знаю мало людей, которые, приезжая. Допустим, в Петербург, останавливались бы в каком-нибудь "Англетере". Огромное большинство – как раз в хостелах, гостиницах, переоборудованных из квартир. Естественно, что они никуда не исчезнут. Просто перестанут платить налоги государству, а станут платить взятки господам полицейским.

Новини
Путин больше не будет участвовать в выборах

Вторая – в очередной раз власть продемонстрировала, что в России нельзя вести бизнес и нельзя рассчитывать на частную собственность. Нет никаких долгосрочных правил, нет никаких гарантий, в любой момент вас выкинут из собственного жилья, запретят им пользоваться, снесут дом. И неважно, в чеченском Центорое вы живете или в Петербурге.

Конечно, мне сейчас будут возражать: мол, хостелы мешали соседям. Ну так все же можно было решить! Добиться, например, отчислений с хостелов на благоустройство подъезда, ввести правила для постояльцев или делиться заработком хостелов с соседними квартирами. Но власти наплевать на людей. Она им не верит, она не оставляет выбора никому: за вас все решили, вам все запретили.

А знаете, почему? Не из-за гостиничного лобби, нет. А потому что ни один депутат никогда не останавливался ни в каком хостеле. Эти мистеры твистеры – они за бюджетный счет живут исключительно в "Англетере".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Дмитро ГудковДмитро Гудков
Тема
російська економіка
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Дмитрия Гудкова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки