Хостелов в России больше не будет. Не будет посуточных квартир. Развивали туризм, платили налоги, ездили по России, а не по Европе? – Ну ннате под дых. И еще ногой по ребрам. И контрольный в голову.

Дума окончательно приняла закон о запрете хостелов. С октября – все. Никаких гостиниц в жилых домах. Причем закон написан так иезуитски, что под него попадают не только гостиницы, не только арендное жилье: под него может попасть любой владелец квартиры, пустивший к себе переночевать друзей.

410 голосов за, один воздержался – практически единогласное голосование за две вещи.

Первая – это уничтожение туризма. Я знаю мало людей, которые, приезжая. Допустим, в Петербург, останавливались бы в каком-нибудь "Англетере". Огромное большинство – как раз в хостелах, гостиницах, переоборудованных из квартир. Естественно, что они никуда не исчезнут. Просто перестанут платить налоги государству, а станут платить взятки господам полицейским.

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Вторая – в очередной раз власть продемонстрировала, что в России нельзя вести бизнес и нельзя рассчитывать на частную собственность. Нет никаких долгосрочных правил, нет никаких гарантий, в любой момент вас выкинут из собственного жилья, запретят им пользоваться, снесут дом. И неважно, в чеченском Центорое вы живете или в Петербурге.

Конечно, мне сейчас будут возражать: мол, хостелы мешали соседям. Ну так все же можно было решить! Добиться, например, отчислений с хостелов на благоустройство подъезда, ввести правила для постояльцев или делиться заработком хостелов с соседними квартирами. Но власти наплевать на людей. Она им не верит, она не оставляет выбора никому: за вас все решили, вам все запретили.

А знаете, почему? Не из-за гостиничного лобби, нет. А потому что ни один депутат никогда не останавливался ни в каком хостеле. Эти мистеры твистеры – они за бюджетный счет живут исключительно в "Англетере".

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