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Дмитро Гудков
Дмитро Гудков
Російський політик, екс-депутат Держдуми Росії Всі статті автора

Кремль готов к войне с народом

10.6т Читати матеріал російською

К завтрашнему дню мы готовимся как к безнадежной битве, на которую нельзя не пойти. Читаем шпаргалки "как вести себя в автозаке", думаем, где сегодня переночевать, как потом известить близких. Не хватает только надеть чистое белье и в последний раз перекреститься. А ведь завтра – просто встреча людей, которые хотят признания себя гражданами.

Что ж. Лишь только тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой. И завтра нам этот бой обещают: анонимные источники, прокуроры, чиновники. Они готовы к войне с народом до последнего гражданина. Им нужны только подданные.

Нам готовят терновый венец и Голгофу. И не помнят, что происходит дальше. Вслед за распятием, которое завтра обсуждают в администрации Понтия Пилата, наступает Второе пришествие.

Второе пришествие демократии, которое сметет всех этих земных царьков.

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Нас – граждан – могут избить, посадить: это все понятно, причем так давно, что успело приесться. Нельзя жить в постоянном страхе. Хотя так живут в Кремле. Но насилие над одним человеком приведет на улицы и площади еще десять.

Любой диктатор, объявивший войну народу, всегда кончает одинаково. Ну а мы, свободные люди, можем и будем собираться мирно и без оружия и не поддаваться ни на какие провокации.

27.07. Тверская, 13, 14:00.

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Автор
Дмитро Гудков Дмитро Гудков
Тема
Вибори в Росії
Місце
Росія Москва
Теги
протест Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Дмитрия Гудкова
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Деркач Сергей
Деркач Сергей
а надо читать, как делают коктейль молотова. а не сельфиться в автозаках. поэтому вы ни хрена в московии не измените. нах вашей власти что то менять,кроме увеличения количества автозаков. даже такое слово как повстанец в вашем языке от украинского.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Смотрел вчера Невзорова по средам, связал в единое имперское величие ржавых железяк-типа ВМФ, огромные деньги на понты-парад и слёзы финской женщины, которая впервые увидела обычную расейскую больницу в Тверской области \прогнившие полы, сыплющаяся штукатурка и т д\-две стороны медали коллоса на глиняных ногах. Вспомнилась и реплика военного пенса с севера на одножопниках ещё летом 2013- да, в СССР мы все были нищими, зато нас боялся весь мир! Занавес...
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Мезенцев Александр
Мезенцев Александр
блажен кто верует! нет и никогда не будет на московии на данный момент никакого бунта в принципе! скотсткое стадо утихомирят или подачкой с лопаты или фунфыриком бояры! нынешнее население московии неспособно стоять за себя,за свои права. они как скот во хлеву-накормлен,не досыта,но так что бы не протянуть ноги,в относительном тепле или прохладе,в зависимости от времени года,и с телевизором перед мордой(куда же без него) вещающим на всех каналах о богоизбранности народа и необходимости сплотиться вокруг плешивого облезлого нацфюрера чтобы дать достойный отпор всем желающим посягнуть на описанную выше жизнь! есть несколько процентов действительно умных и думающих людей,но он настолько ничтожен по сравнению с скрепным стадом,что не представляет никакой угрозы нынешним властителям.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Мезенцев Александр, сознания русского раба не достигло понимания того,что есть общечеловеческие ценности и понятия ,такие,как свобода,равенство,достоинство и честь....Суть рабства,челобитничества в самой природе русского человека...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Мезенцев Александр, Продолжай скакать)))))))
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