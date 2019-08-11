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Дмитро Чернишов
Дмитро Чернишов
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Понаехавшие решают судьбу Москвы

17.6т Читати матеріал російською

Сергей Собянин заявил, что большинство митингующих в Москву понаехали: "Должен сказать, что многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве. И тем более к выборам в Мосгордуму"

Нужно сказать, что деление граждан России на москвичей и всех остальных – признак очень недалекого ума мэра Москвы. Но если Собянин хочет сравнивать именно по этому критерию: кто имеет отношение к Москве, а кто – нет, то давайте посмотрим, кто откуда в Москву понаехал.

Новини
Все вдруг стало предельно ясно, и так легко называть вещи своими именами!

Место рождения основных действующих лиц в московской мэрии:

Сергей Собянин – село Няксимволь, Тюменская область

Петр Аксенов – село Павловское, Липецкая область

Сергей Байдаков – Балашиха, Московская область

Петр Бирюков – деревня Старый Бузец, Курская область

Максим Ликсутов – Локса, Эстонская ССР

Анастасия Ракова – Ханты-Мансийск, Тюменская область

Владимир Ресин – Минск, Белорусская ССР

Марат Хуснуллин – Казань

Валерий Шанцев – поселок Сусанино, Костромская область

Андрей Шаронов – Уфа

Людмила Швецова – Алма-Ата, Казахская ССР

Новини
В России национальная трагедия: опять все молчат

Ах, да… выборы… ЦИК

Элла Памфилова – родилась в городе Алмалык, Узбекская ССР

Николай Булаев (заместитель) – село Казачья Слобода, Рязанская область.

И далее – члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Все эти единогласно голосующие члены. Пунктиром: Измаил, Ужур, опять Ужур, Череповец, село Воскресенка и т.д.

И давайте сравним вас со среднестатистическим участником протестов. Да вот хотя бы со мной.

Чернышёв Дмитрий. Родился в Москве. В коммуналке. Мои родители родились в Москве и мои дети родились в Москве. Один из моих дальних предков граф Захар Чернышёв в 1760 году брал Берлин. Он создал Московскую губернию. Он ремонтировал Москву на века, а не на два сезона, через которые ваша плитка рассыпается. Вы, Сергей Семенович, заседаете по адресу Тверская, 13. Это перестроенный дворец Захара Чернышёва, генерал-губернатора Москвы.

Это вы, Сергей Семенович, приехали в мой город. Вы его не знаете, не чувствуете и не любите. Вы сносите его кварталами. А я его знаю наизусть. Нет ни одной улицы в пределах Садового кольца, которую я не прошел бы пешком. Я знаю о Москве раз в двадцать больше, чем вы. И не надо выдавать свое мнение – мнение испуганного бездарного чиновника, за мнение москвичей.

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Автор
Дмитро Чернишов Дмитро Чернишов
Місце
Росія Москва
Джерело
Джерело: Facebook Дмитрия Чернышева
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Ришар Пьер
Ришар Пьер
Гребанная русня, хуем трахнутая.
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Говорова Елена
Говорова Елена
Вот читаю тут высказывания и моя мысль подтверждается. В столицах и больших городах население на 90 % состоит из селян и деревенщины. А что говорить про тех, кто у власти. Они по трупам к кормушке ломятся.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Высер совсем не в тему. Митинг и выборы две разные вещи.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Стук Кастрюль, Ну, если так оценивать твои "комменты", то высеры сплошные. Успеваешь замываться-подтираться, или И ТАК СОЙДЕТ?
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