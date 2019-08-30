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Дмитро Черкасов (блогер)
Дмитро Черкасов (блогер)
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Не все так хорошо в жизни в "матушки-рассии"

5.7т Читати матеріал російською

Сегодня я начну с вопроса. Как вы считаете, почему граждане России едут на Донбасс? Это защита "русского мира" или возможность заработать денег? Ведь давно ясно, что не всё так хорошо для жизни в "матушке-расии", и люди бегут туда, где могут хоть как-то заработать, а лучше побольше… Согласны?

Вот если раньше приходилось ехать на заработки, то теперь у них появились "ЛНР" или "ДНР", где можно что-то заработать, если конечно останешься жив. Живи, воюй, грабь, убивай… Война может скрыть все преступления. На это надеются сами боевики, и конечно же товарищ В.Путин.

Вот очередной пример, того как один из "патриотов", который приехал из "Руси Расейской" защищать русскоязычное население в "ДНР" от "укрофашистов".

Террорист "ДНР"

Террорист "ДНР"

Террорист "ДНР"

Террорист "ДНР"

Итак, знакомьтесь: боец разведроты 100 отдельной мотострелковой бригады "Республиканская гвардия", гражданин Российской Федерации, житель Тюмени, Александр Суббота, рожденный 31 мая 1981 года. Закончил Тюменский государственный нефтегазовый университет. Имеет жену и сына.

С 2014 года активно участвует в войне на Востоке Украины на стороне "ДНР". Всё время позиционирует себя как ведевешник, проходил срочную службу у себя на родине, в Тюмени. Отношения к Украине никакого не имеет. На данный момент "освободитель" находится в Старомихайловке.

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И что его сюда привело? Неужели боль, за ущемленное "русскоговорящее население Донбасса", которая заставила бросить дом, друзей, работу?

Жил себе человек, все было прекрасно, а потом вдруг увидел по телеку как обижают "братьев" и решил подвиг ратный совершить – пойти добровольцем. Без денег и содержания. И семью забрал с собой – пусть жена и ребёнок переносят все тяготы и лишения, во благо "русского мира".

В общем, умом такое не понять. Но некоторую позицию, а именно этого гражданина России, можно увидеть, если зайти на его страницу в социальной сети "Вконтакте"( https://vk.com/id659776)

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Автор
Дмитро Черкасов (блогер) Дмитро Черкасов (блогер)
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР" Новини ЛНР Донбас Новини Донбасу Новини Росії
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Блоxер конченый, жди некролог про очередного захистника из крыжоплЯ, который поехал в ато, типа захищаты нэньку, а на самом деле из-за безработицы в родном селе. Тут их регулярно провожают, черкашка, ты заходи, на коленках постоять, поплакать )
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Укераинцы всегда рады видеть такую нечисть в своей земле. На глубине больше полутора метров. По санитарным нормам
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
За окном заканчивалось лето и западная гегемония, что признавал даже президент Франции. В России оппозиция привычно добивала остатки собственной репутации, в Ормузском проливе Штаты добивали сказку про свою мощную мощь в бодании с Ираном, в Англии Королева подтвердила, что она ничего не может и от нее ничего не зависит - забив на демократию и сделав из местного парламента "не место для дискуссий" при поддержке тирана Бориса Джонсона.
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Shlagov Poster, Индия подписала контракт на поставку с400 на 7,5 млд$ и заплатила предоплату в рублях послав США и доллар на йух
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