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3 вересня • оновлено в 17:50
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Дмитро Черкасов (блогер)
Дмитро Черкасов (блогер)
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Донбасс вернется в Украину

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С каждым днём доверие к самому факту жизнеспособности "республики" падает. Люди перестают доверять своим руководителям. Уже шестой год руководство "ДНР" вешает лапшу на уши, даже тем, кто когда-то верил каждому слову и всему, что касалось "русского мира".

Граждане псевдогосударства устали от происходящего. Ложь сплошь и рядом. Ладно, если бы не было хотя бы проблемы с местной "армией", но и тут лажа. Все устали от того, что им постоянно врут.

Людям надоело жить на грани выживания и ездить через пункты пропуска за пенсиями и нормальными продуктами на территорию Украины. Вряд ли, именно такой, они представляли свою жизнь.

"ДНР"

"ДНР"

А что касается ополчения, то проблема напрямую связана с неудовольствием людей. Какой человек пойдёт служить, когда его уже так накормили обещаниями, что его уже тошнит от малейшей ассоциации с Россией!!!

Руководящее звено "ДНР" даже не пытается беспокоиться о населении. Понимаю, что это даже звучит для них нереально, потому что: "Бабло правит миром". Куда им до обычных людей, когда они сидят на потоке денег и не задумываются о насущных проблемах.

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Они пытаются пополнить ряды ополчения любыми существующими способами. Завлекают финансовым и тыловым обеспечением, и конечно карьерным ростом. Но, только не думают о том, что человеку ближе и о чем ему действительно стоит беспокоиться. На самом деле, людям уже глубоко "всё равно" на вашу "молодую республику", потому что она ничего не сделала для жизни обычного человека, кроме вреда.

"ДНР" – это умирающее словосочетание, которое противно даже озвучивать. Это не то название, за ради которого стоит идти на такие жертвы, тем более отдавать жизнь.

О существовании "республики" спустя несколько лет никто не вспомнит. Это станет как страшный сон, как "детище", которое появилось из ниоткуда, и так же уйдёт в никуда.

Старания кураторов – всего лишь обычный пиар-ход для высшего-политического руководства России. Осталось подождать немного и Донбасс уже в полном своем составе поймёт одну прописную истину, что он исконно украинский. И вернется в Украину. А Украина примет. Как цветущие сегодня Мариуполь, Славянск и Краматорск.

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Автор
Дмитро Черкасов (блогер) Дмитро Черкасов (блогер)
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Донбас Новини Донбасу Новини Росії
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bender bender
bender bender
а навіщо?кому потрібні території з деградантами і зрадниками?те ж саме й до КРИМУ відноситься.
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