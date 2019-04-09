|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

"Для збоченців": священик РПЦ порівняв сурогатне материнство з проституцією

862Читати матеріал російською

У РПЦ заявили, що сурогатне материнство є гріхом і навіть гірше проституції.

Таку заяву зробив відомий російський священик, протоієрей Всеволод Чаплін. Він вважає, що сурогатне материнство – це торгівля тілом, передає "Ексклав".

"Це торгівля материнством, торгівля незнищенними почуттями, які виникають між матір'ю і дитиною. Це, звичайно, гріховне явище. Людина здає себе в комерційних цілях. І цим йде проти власного материнського почуття, проти встановленого Богом порядку речей. Це гірше проституції. Це щось, що глибоко ранить і дитину і справжню матір, яка виносила його, не будучи при цьому генетичною матір'ю", – зазначив священнослужитель.

Новини
Відкликання Томосу у ПЦУ: в Україні поставили на місце РПЦ

Чаплін вважає, що дитина, виношений сурогатною матір'ю в родині, відчуває себе не так, а батьки менше відчувають близькість до неї.

"Більш того, відомо, що сурогатне материнство використовується збоченцями - людьми, які становлять так звані одностатеві пари. Відомо, що люди з багатих країн експлуатують для цих цілей жінок з бідних країн. Тому ця тема пов'язана з соціальною нерівністю. Матері, які таким чином виносили дитини, потім дуже довго страждають. І від цього нікуди не дітися", – заявив представник РПЦ.

Сурогатне материнство

Сурогатне материнство

Як повідомляв OBOZREVATEL, в РПЦ закликали своїх священиків домовлятися з Володимиром Зеленським.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Всеволод Чаплін
Місце
Росія
Тег
РПЦ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
4
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Константинов Villi
Константинов Villi
А вот, к примеру, табачком барыжить - оченно скрепно и духовно. Сектанты, одним словом.))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки