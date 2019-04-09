"Для збоченців": священик РПЦ порівняв сурогатне материнство з проституцією

У РПЦ заявили, що сурогатне материнство є гріхом і навіть гірше проституції.

Таку заяву зробив відомий російський священик, протоієрей Всеволод Чаплін. Він вважає, що сурогатне материнство – це торгівля тілом, передає "Ексклав".

"Це торгівля материнством, торгівля незнищенними почуттями, які виникають між матір'ю і дитиною. Це, звичайно, гріховне явище. Людина здає себе в комерційних цілях. І цим йде проти власного материнського почуття, проти встановленого Богом порядку речей. Це гірше проституції. Це щось, що глибоко ранить і дитину і справжню матір, яка виносила його, не будучи при цьому генетичною матір'ю", – зазначив священнослужитель.

Чаплін вважає, що дитина, виношений сурогатною матір'ю в родині, відчуває себе не так, а батьки менше відчувають близькість до неї.

"Більш того, відомо, що сурогатне материнство використовується збоченцями - людьми, які становлять так звані одностатеві пари. Відомо, що люди з багатих країн експлуатують для цих цілей жінок з бідних країн. Тому ця тема пов'язана з соціальною нерівністю. Матері, які таким чином виносили дитини, потім дуже довго страждають. І від цього нікуди не дітися", – заявив представник РПЦ.

Сурогатне материнство

Як повідомляв OBOZREVATEL, в РПЦ закликали своїх священиків домовлятися з Володимиром Зеленським.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.