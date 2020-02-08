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8 лютого • оновлено в 08:02
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"Для України це погано": Соловей розповів, хто насправді керує Росією

6.5т
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Росією керує група силовиків до двох десятків людей, але ключові рішення приймає президент Володимир Путін.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політтехнолог Валерій Соловей. За його словами, головними бенефіціарами влади є секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, директор ФСБ Олександр Бортніков і голова "Роснафти" Ігор Сечін.

"При владі виключно силовики, що дуже погано для Росії, України і для світу. Окрім Путіна Росією керує невелике угруповання до двох десятків людей. Це Патрушев, Бортников і Сечін. Ті, хто ухвалює зовнішньополітичні рішення – їх ще менше. Але ключові рішення за Путіном", – впевнений політолог.

Кремль

Кремль

Народна правда

За словами Солов'я, президент РФ дозволяє деяким людям виступати від свого імені і займатися вирішенням тих чи інших питань.

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"Путіну часто постачають фальсифіковану інформацію. Внутрішньоросійську ситуацію він не вважає особливо важливою. Для нього набагато важливішою є зовнішня політика і міжнародні відносини. Україна у нього віднімає фактично стільки ж уваги, що і Росія. Це погано, краще б Путін займався російськими справами", – підсумував політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами п'ятого президента України Петра Порошенка, збройні сили України, які були створені практично "з нуля", змусили країну-агресора платити високу ціну за розв'язану війну на Донбасі.

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Автор
Катерина Іванова
Особи
Ігор Сечин Валерій Соловей Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Коментарі
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Mega Death
Mega Death
Соловей всё знает. Но его никто (кроме xoxлов и кучки российской либерастни)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Как же так???!!! Рагули были до сих пор уверены, что Путин - царь! Как же им сейчас жить?
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