"Для України це погано": Соловей розповів, хто насправді керує Росією

Росією керує група силовиків до двох десятків людей, але ключові рішення приймає президент Володимир Путін.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політтехнолог Валерій Соловей. За його словами, головними бенефіціарами влади є секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, директор ФСБ Олександр Бортніков і голова "Роснафти" Ігор Сечін.

"При владі виключно силовики, що дуже погано для Росії, України і для світу. Окрім Путіна Росією керує невелике угруповання до двох десятків людей. Це Патрушев, Бортников і Сечін. Ті, хто ухвалює зовнішньополітичні рішення – їх ще менше. Але ключові рішення за Путіном", – впевнений політолог.

Кремль Народна правда

За словами Солов'я, президент РФ дозволяє деяким людям виступати від свого імені і займатися вирішенням тих чи інших питань.

"Путіну часто постачають фальсифіковану інформацію. Внутрішньоросійську ситуацію він не вважає особливо важливою. Для нього набагато важливішою є зовнішня політика і міжнародні відносини. Україна у нього віднімає фактично стільки ж уваги, що і Росія. Це погано, краще б Путін займався російськими справами", – підсумував політолог.

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