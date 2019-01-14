Решение Константинопольского патриарха о предоставлении Томоса Украинской православной церкви не будет публично оспариваться главами поместных церквей. Даже если это решение кому-то и не нравится, внутри православного мира сохраняется высокая каноническая дисциплина.

Даже если Москва будет бесконечно оспаривать полномочия патриарха Варфоломея, это не подействует на епископат остальных поместных церквей. Все равно будет признаваться, что как минимум патриарх Варфоломей по праву является высшей судебной инстанцией среди епископата. Этого никто никогда не оспаривал и патриарх Кирилл это признает.

Само решение о предоставлении независимости УПЦ для патриарха Кирилла несомненно является очень большим ударом. Даже если когда-то в 90-е годы патриарх Кирилл был в совершенно другой ситуации и тоже мог обдумывать перспективы украинской автокефалии, то в последние годы, очевидно, что такое решение для него - это колоссальный биографический удар. Он уйдет из истории патриархом, который в условиях очень сильного слияния с государством, де-факто войны с Украины, попал в тяжелое положение. В такой ситуации к нему можно отнестись даже с сочувствием. Не он инициатор войны с Украиной и не он инициатор аннексии Крыма. Он в значительной степени оказался жертвой истории. Для него вообще не было хорошего выхода в условиях войны.

После 14-го года уже всем было очевидно, что тот градус конфликта, который Путин затеял в отношении Украины, не может кончиться хорошо для приходов московской патриархии на территории Украины. Тем более, что никаких перспектив урегулирования, если говорить о гражданской стороне этого конфликта, не предвиделось. И не предвидится.

Поэтому рано или поздно Порошенко или следующий президент поставил бы вопрос об автокефалии и добивался бы ее. Этот вопрос является частью ухода Украины из зоны постсоветской имперскости и евразийской идеи, которая парализует дальнейшее развитие народов. Автокефалия была неизбежной, как ориентир Украины на Евросоюз, Запад и на интеграцию в международные институты.

Митрополит Епифаний и Петр Порошенко

Так что для патриарха Кирилла это большой удар. Но у московской патриархии даже среди иерархии есть люди, которые спокойно относятся к украинской автокефалии. Далеко не все внутри русского православия готовы кричать, что Константинополь инициировал раскол.

История православия в ХХ веке, в том числе и в самих русских, настолько сложная, там было столько юрисдикций из-за политических обстоятельств, воин, что все должны относиться с пониманием к тому, что православные, находясь по разные стороны конфликта, ищут своего канонического существования.

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