Дівчину вбив телефон у ванній: подробиці страшної НП

Мешканка міста Кірово-Чепецьк Кіровської області (Росія) загинула, взявши з собою в ванну мобільний телефон

Про це пише місцеве видання "Про город Киров" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що 26-річна Євгенія поставила смартфон на зарядку і лягла в наповнену ванну. В один момент вона впустила телефон в воду. Ця необережність стала фатальною – росіянку вбило ударом струму.

Росіянку вбив телефон у ванній life.ru

Росіянку вбив телефон у ванній life.ru

При цьому, за словами лікарів смерть настала миттєво. Бездиханне тіло дівчини знайшли її батьки.

Слідчий комітет у Кіровській області почав розслідування за фактом загибелі Євгенії.

Згідно з інформацією на сторінці в соцмережі, вона закінчила соціально-економічний факультет ВятДУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському Кургані мобільний телефон вибухнув у руках у семирічної дитини, хлопчик помер.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.