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"Дівчина дозріла!" У Росії розповіли, як Путін втратить владу

1.8тЧитати матеріал російською

У 2024 році президент РФ Володимир Путін буде залишати свій пост у важкій політичній та економічній ситуації.

Про це в статті для "МК" пише російський журналіст Михайло Ростовський. Він зазначив, що росіяни вже готові прийняти нового лідера країни.

"Іншими словами, "дівчина дозріла". Російське суспільство відверто боїться життя без Путіна, але визнає необхідність зійти через п'ять років з звичних рейок і подолати океан", – розповів журналіст.

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Ростовський додав, що для Путіна після 2024 року зворотній шлях в президенти буде закритий.

"ВВП повинен буде ще на деякий час в тій чи іншій формі залишитися в російській політиці - залишитися, щоб згладити потенційний травматичний ефект від перезміни в Кремлі, допомогти зберегти стабільність і забезпечити спадкоємність влади. Але при цьому Путін не повинен перешкодити "розкритися" своєму наступнику . Зміна влади в 2024 році має насправді означатиме зміну влади", – йдеться в публікації.

Журналіст підкреслив, що зміна влади в Росії відбудеться в обстановці "досить штормової політичної та економічної погоди".

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"До наступних президентських виборів політична, економічна, соціальна і моральна обстановка в Росії буде дуже непроста. Йти з президентів Володимиру Путіну доведеться не на тлі загального розчулення. Розчулюватися буде нікому - та й нема чого. Транзит влади стане для Росії випробуванням на міцність, з якого вона повинна вийти, не вступив на шлях саморуйнування", – написав журналіст.

Ростовський акцентував, що наступним президентом Росії може стати тільки виходець з "путінської шинелі" - з побудованої Путіним політичної системи.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кремлі вибрали нову мішень для реваншу Путіна.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Россия Банкрот! После смены Путина в россии не окажется ни одного миллиардера! все они будут убиты и их имущество будет конфисковано и начнется страшный передел! мы поможем...скоро
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