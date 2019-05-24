Дівчатка-поліцейські і хлопчики-зайчики: в Росії школа оскандалилася БДСМ-вечіркою

У Владивостоку (Російська Федерація) одинадцятикласники влаштували БДСМ-вечірку в школі.

Дівчатка були одягнені в поліцейську форму, хлопчики - в образах зайчиків PlayBoy, повідомляє Telegram-канал Mash (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

"Хлопці з місцевого 11б класу з поглибленим вивченням предметів естетичного циклу (воно і видно) вирішили яскраво відзначити закінчення школи", - йдеться в повідомленні.

БДСМ-вечірка в школі скріншот

БДСМ-вечірка в школі скріншот

БДСМ-вечірка в школі скріншот

БДСМ-вечірка в школі скріншот

"Запросили фотографа після уроків і забацали найяскравішу добірку на випускний альбом. У якийсь момент преподи відволіклися і почалося ось це ось все - шкіра, метелики на голому торсі. Директор після таких веселощів вже написала звільнену", - додали в Telegram-каналі.

Прес-служба УМВС Росії по Владивостоку повідомила, що за фактом відеозапису проводиться перевірка, встановлено особи учасників інциденту, а також їх батьків.

"Форму співробітниці правоохоронних органів школярі купили в магазині спецодягу спеціально для проведення заходу. В ході перевірки буде прийнято рішення відповідно до російського законодавства", – відзначили там.

За незаконне носіння форменого одягу із знаками розрізнення, з символікою правоохоронних органів в РФ передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до 1500 рублів з конфіскацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу "підірвав" провокаційний БДСМ-кліп на хіт діджея Benny Benassi під назвою Satisfaction, який зняли російські курсанти.

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