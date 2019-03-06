Дівчатка "добре попрацювали": в Росії студенти до 8 Березня зняли еротичне відео. 18+

У Росії студенти Пермського державного університету еротичним відео привітали дівчат зі святом 8 Березня.

На опублікованих у мережі кадрах показано, як хлопець без одягу лежить на ліжку і пропонує зробити всю роботу за дівчину.

"Привіт, я знаю, як ти втомилася, тому сьогодні вся робота по дому буде на мені", – каже студент на відео.

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Також у записі показано, як хлопець в одних трусах миє підлогу, а після пропонує на кухні покуштувати страву під назвою "sex".

Як розповів "В курсе.ру" один із авторів відео, вони вирішили зробити приємне одногрупницям за їхні подарунки до Дня захисника Вітчизни, який відзначається в РФ 23 лютого.

"Наші одногрупниці дуже добре попрацювали, щоб зробити нам приємне: спекли печива у формі нас, зробили оригінальний торт, до речі один із найсмачніших, які я пробував. Я оцінив працю дівчаток і вирішив, що нам потрібно теж постаратися зробити щось оригінальне. Продумав план, як це все має виглядати, кожному придумав роль, накидали текст і просто все відзняли", – розповів Олександр.

У прес-службі Пермського державного національного дослідницького університету повідомили, що таке рішення хлопці прийняли самі.

"Оскільки з навчальним процесом предмет обговорення не пов'язаний, то ми утримаємося від коментаря. Це повнолітні люди, які самостійно прийняли рішення про таку форму привітання", – відповіли у виші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії політики зганьбилися з привітаннями до 8 Березня.

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