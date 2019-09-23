Дівчата його не цікавили: в мережі спливла історія наймолодшого маніяка СРСР

Наймолодший маніяк СРСР Володимир Віннічевський у 16 років скоїв 18 спроб вбивства, позбавивши життя 8 дітей від двох до чотирьох років.

Як пише kp.ua, серійного вбивцю впіймали, коли той навчався в 7 класі. Він жив із батьками, а на своїх жертв нападав в основному в парку біля будинку.

Батько підлітка був майстром у комунальному господарстві міста, мати працювала на посаді рахівника.

На допиті Віннічевський пояснив, що вбивства приносили йому задоволення. Вдома у нього знайшли зошит із списком жертв і безліч обгорток від шоколадних цукерок, якими він заманював дітей.

"Віннічевського виховували в строгості. За словами матері, коли Володимир навчався в 5-му класі, вона знайшла у нього любовні листи і сильно його за це налаяла. А батько постійно твердив йому про те, що не потрібно вступати в статевий зв'язок, тому що можна підхопити венеричне захворювання. Своєму шкільному другу Ернсту Неізвєсному (згодом відомий скульптор. – Ред.) Віннічевський говорив, що дівчата йому абсолютно нецікаві", – відзначили журналісти.

Слідство і суд над маніяком йшли півроку. За цей час батьки Віннічевського відреклися від нього.

У травні 1940-го, через два роки після першого відомого нападу на дитину, Віннічевського розстріляли.

Володимир Віннічевський kp.ua

Як писав OBOZREVATEL, перший серійний вбивця в історії Радянського Союзу – Василь Комаров – разом із дружиною розправився з 29 жертвами.

Свою вину Комаров не заперечив, розповідаючи про власні злочини вкрай цинічно. Людей підсудний називав виключно "диваками" і "хомутами", а сам процес вбивств описував фразою "Раз – і квас".

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