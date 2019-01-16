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"Дівчат з Окружної підвезли": слідком РФ зганьбився піснями Моїсеєва. Відеофакт

1.4тЧитати матеріал російською

У Москві з нагоди дня утворення Слідчого комітету РФ пройшов концерт, який став приводом для бурхливого обговорення в мережі.

Відео з моментом виступу пародиста Володимира Винокура в образі співака Бориса Моїсеєва разом з підтанцьовкою з напівроздягнених дівчат викликало багато уїдливих коментарів щодо моральних якостей працівників Следкома РФ.

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Інформація про цей концерт опублікована і на офіційному сайті СК РФ. Там сказано, що співробітників прийшов привітати член Громадської ради при СК РФ народний артист Росії Володимир Винокур з артистами свого Театру пародій. "У виконанні артистів театру прозвучали легендарні пісні Йосипа Кобзона, Мусліма Магомаєва, Людмили Сенчиной, Андрія Миронова, Леоніда Утьосова, Людмили Гурченко і багатьох інших майстрів вітчизняної сцени", - сказано на сайті Слідчого комітету. Про виступ з напівроздягненими дівчатами на сайті нічого не говорити не стали.

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Винокур

Винокур

слідком РФ

"Дівчат з Окружної підвезли": слідком РФ зганьбився піснями Моїсеєва. Відеофакт

"Дівчат з Окружної підвезли": слідком РФ зганьбився піснями Моїсеєва. Відеофакт

"Дівчат з Окружної підвезли": слідком РФ зганьбився піснями Моїсеєва. Відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії школярів зводили на стриптиз.

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Особи
Борис МоїсеєвВолодимир Винокур
Місце
РосіяМосква
Тег
Слідчий комітет Російської Федерації
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