Дитина прокинулася серед трупів: Москву вразила моторошна історія із загадковими смертями молодих людей. Фото жертв

У московському районі Чертаново в один день за загадкових обставин заснули і не прокинулися троє людей.

Молода пара померла, а ще одна дівчина перебуває в комі, повідомляється в Телеграм-каналі Mash.

Моторошна історія трапилася в неділю, 10 березня, на 12 поверсі висотки.

"Господиня — 31-річна Аня Каленик — укладає спати свого дев'ятирічного сина, вимикає у нього світло і теж лягає (разом зі своїм 29-річним хлопцем Сашком Дробним). Аня на четвертому місяці вагітності. З Сашею вони живуть постійно. З ранку хлопчика ніхто не будить, він прокидається сам, заходить до кімнати дорослих. Обидва лежать на ліжку — мертві й спокійні", — пише ЗМІ.

Вагітна Анна померла Телеграм-канал Mash

Зазначається, що ніяких пошкоджень на тілі, алкоголю чи наркотиків знайдено не було. Попередню причину смерті встановити не вдалося, почалося слідство. Дитину передали до рідного батька.

Другий загадковий випадок трапився всього за декілька сотень метрів від місця загибелі пари — на вулиці Сумській у Москві того ж дня.

"Дівчина лягла спати і не прокинулася. Тетяна Єфімова розповіла, що напередодні ввечері її 29-річна донька Олена лягла спати. Вона не пила, не вживала наркотиків, не хворіла — просто заснула. На ранок мати чекала, поки донька прокинеться, а о 13:15 почала намагатися розбудити її, але не змогла", — пише ЗМІ.

Повідомляється, що зараз Олена лежить у реанімації в комі, а лікарі не можуть зрозуміти, що з нею трапилося.

Олена перебуває в комі Телеграм-канал Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Москву сколихнула страшна знахідка: в одній із квартир у житловій багатоповерхівці знайшли 5-річну дику дівчинку, яка жила в повністю заваленому сміттям житлі.

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