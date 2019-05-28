Діти знайшли череп: у Росії розворушили моторошну історію про зникнення відомої балерини

У Москві на березі річки знайшли череп, який може належати балерині Великого театру Ользі Дьоміній, що зникла безвісти у 2014 році.

Такі дані повідомив Telegram-канал Mash. Так, щоб підтвердити цю інформацію, фахівці проведуть ДНК-дослідження. Справа ускладнюється тим, що у знайденого черепа відсутня нижня щелепа. Тому портретні дослідження виключені.

При цьому головною зачіпкою є те, що саме у цьому місці п'ять років тому "світився" телефон підозрюваного у вбивстві Дьоміної — 37-річного Малхаза Джавоєва. У балерини з ним був роман, проте потім чоловік одружився з іншою.

Ольга Дьоміна та Малхаз Джавоєв "КП"

"Дівчину використовував для афери — одружив Ольгу із другом, вони розвели його на квартиру і гроші. Їй мала відійти частка, Малхаз її не віддав. Оформив все на себе, потім вони обоє зникли. Лише у 2017-му чоловіка знайшли у Німеччині під чужим ім'ям і екстрадували — він сидить у "Матроській тиші", — йдеться у повідомленні.

У прес-службі Слідкому РФ знахідку підтвердили і заявили, що проводять дослідчу перевірку.

"На даний час виконуються перевіркові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події. Призначено судово-медичну експертизу. За результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення", — зазначено у заяві на офіційному сайті.

Історія не для людей зі слабкими нервами

Дьоміна зникла у кінці серпня 2014 року. Її рідні у Кірові забили на сполох і звернулися у розшук. Однак ніякі заходи успіху не мали, пише "КП".

Ольга Дьоміна Газета.ру

Протягом останніх п'яти років до свого зникнення була балериною Великого театру. Спочатку вона зустрічалася із хлопцем, думали про весілля. Але потім у її житті з'явився 37-річний уродженець Грузії Малхаз Джавоєв.

Кажуть, він заробляв тим, що постачав молоденьких балерин багатим чоловікам, які бажають добре провести час. Згодом Ольга нібито стала частиною його бізнесу.

Потім у 2012 році Малхаз раптом одружився. Ольга була на весіллі, пізніше допомагала його вагітній дружині, возила її до лікарів на своїй машині.

Ольга Дьоміна Дни.ру

У грудні 2013 року дівчину почали шантажувати. Хтось надіслав їй знімки, нак яких вона оголена у непристойних позах. Потім їх опублікували на порносайті. Родичі підозрювали, що це справа рук Джавоєва. Тільки Ольга не повірила і навіть двічі намагалася накласти на себе руки.

Крім того, бойфренд втягнув Дьоміну у нову оборудку. Вони обманом заволоділи квартирою московського бізнесмена і спільного друга. З цього часу і почалися конфлікти. Джавоєв нібито обіцяв віддати Ользі частку від угоди, але потім передумав.

Слідство встановило, що останнім Ольгу бачив саме Малхаз Джавоєв. Напередодні зникнення він возив дівчину до Воронежа. За офіційною версією, щоб вона станцювала для якогось багатого іменинника.

Наступного дня вони повернулися до Москви на орендовану квартиру. Після цього Дьоміну ніхто не бачив.

Проти її бойфренда порушено кримінальну справу про умисне вбивство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2018 року у місті Магнітогорськ (Росія) по-звірячому вбили відому модель, фіналістку конкурсу Missis World Russia Ксенію Туленкову-Мецгер.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.