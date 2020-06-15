Дипломатичний скандал між Чехією і РФ: посла викликали "на килим" до Лаврова

Міністерство закордонних справ Росії викликало чеського посла Вітезслава Півонька через дипломатичний скандал, пов'язаний з тим, що російських дипломатів видворили з країни, оголосивши персонами нон грата.

Про це повідомило видання "РИА Новости" з посиланням на джерело в МЗС. Дипломатичний скандал розгорівся 5 червня.

"У МЗС викликали посла Чехії", – сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 5 червня посольство РФ в Празі отримало ноту МЗС Чехії з повідомленням про висилку з республіки двох співробітників дипломатичного представництва. До цього про визнання дипломатів персонами нон грата заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш. Він стверджував, що один із співробітників посольства РФ навмисно направив контррозвідці неправдиву інформацію про планований напад на чеських політиків. На думку прем'єра, дії цієї людини привели до "подальшого ускладнення чесько-російських відносин".

У МЗС РФ заявили, що дії Праги отримають адекватну відповідь і будуть враховані при формуванні російської лінії щодо Чехії.

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