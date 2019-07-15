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Дим до небес! У центрі Москви виникла величезна пожежа. Відео

16.3т Читати матеріал російською

У понеділок, 16 липня, в центрі Москви сталася сильна пожежа.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, пожежа почалася у районі Київської в центрі російської столиці.

За даними МНС РФ, загорілася покрівля адміністративної будівлі біля метро "Краснопресненська" за адресою: вулиця Конюшківська, 28.

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Повідомляється, що двоповерхова установа зараз не експлуатується, оскільки воно перебуває на реконструкції.

За даними рятувальників, пожежа була ліквідована. Площа спалаху становить 20 квадратних метрів. У пожежі ніхто не постраждав.

На місці працюють фахівці, і з'ясовують причини інциденту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в селі Челобітово (Підмосков'я) спалахнула Північна ТЕЦ.

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Місце
Росія Москва
Теги
Росія пожежа
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Гриценков Андрій
Гриценков Андрій
А у нас понедельник это 15 июля. Наверное, в мацкве свой календарь
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Гриценков Андрій, это у вас понедельник 15-е, а на "обозе" понедельник 16-е!
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"Дым до небес! В центре Москвы возник огромный пожар."© "Площадь возгорания составила 20 квадратных метров."©
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
"В понедельник, 16 июля..." Дальше можно не читать, ведь понедельник на самом деле 15 июля.
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