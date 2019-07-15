Дим до небес! У центрі Москви виникла величезна пожежа. Відео

У понеділок, 16 липня, в центрі Москви сталася сильна пожежа.
Як повідомляє телеграм-канал Mash, пожежа почалася у районі Київської в центрі російської столиці.
За даними МНС РФ, загорілася покрівля адміністративної будівлі біля метро "Краснопресненська" за адресою: вулиця Конюшківська, 28.
Повідомляється, що двоповерхова установа зараз не експлуатується, оскільки воно перебуває на реконструкції.
За даними рятувальників, пожежа була ліквідована. Площа спалаху становить 20 квадратних метрів. У пожежі ніхто не постраждав.
На місці працюють фахівці, і з'ясовують причини інциденту.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в селі Челобітово (Підмосков'я) спалахнула Північна ТЕЦ.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.