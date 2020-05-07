У Росії на вулицях поширюють листівки до Дня перемоги 9 травня, на яких радянський солдат перемагає антропоморфний коронавірус COVID-19.

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Фото такої листівки опублікував у Twitter користувач "Մιtαuskαs на карантині" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Листівка присвячена 9 Травня

"Діди коронавірус перемагали... Навіть не знаю, як і коментувати цю шизофренію", – написав він.

Біля малюнка надрукований вірш якогось А.В. Борисова. У ньому говориться, що зараз волонтери, медсестри, лікарі, двірники та слюсарі працюють "на передовій", як і солдати в 1945 році.

Twitter/Մιtαuskαs на карантині

У мережі здивувалися такому трактуванні свята.

"Не зрозумів, 9 травня тепер день перемоги совка над коронавірусом?", "Кров з очей... Тільки від тексту...", "Так вірусу пухирці потрібно було в вигляді свастики загорнути", – пишуть коментатори.

Скрін коментаря

Скрін коментарів

Як писав OBOZREVATEL, в Росії планують з розмахом відсвяткувати День перемоги 9 травня, незважаючи на карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу COVID-19.