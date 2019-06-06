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Діди довоювалися? У Росії дорогу на цвинтар залатали уламками пам'ятника воїнам Другої світової

1.1тЧитати матеріал російською

У Росії у селі Фундиково Нижегородської області ями на грунтовій дорозі до кладовища засипали осколками пам'ятника учасникам Другої світової війни.

Про це розповіли місцеві жителі журналістам. Після галасу, який пыднявся, підключилися Слідком і представники Держдуми РФ, пише "Знак".

Так, у сільській адміністрації запевняють, що старий пам'ятник був списаний, до того ж, за словами глави села Дениса Барибіна, дорога викладена не пам'ятником, а його основою.

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Діди довоювалися? У Росії дорогу на цвинтар залатали уламками пам'ятника воїнам Другої світової

Скріншот з відео

Тим часом місцеві жителі написали скаргу на дії адміністрації, а глава СКР Олександр Бастрикін доручив керівництву обласного слідчого управління організувати перевірку за фактом події.

"Усе це було зроблен замість старого постаменту, який на той момент був фактично зруйнований. Але подальше застосування матеріалів від старого монумента — це необдуманий вчинок, повинні бути якісь межі. І в цьому інциденті повинні вже розбиратися слідчі органи, повинна бути дана юридична оцінка цієї ситуації ", – сказав депутат Державної думи Вадим Булавін.

Діди довоювалися? У Росії дорогу на цвинтар залатали уламками пам'ятника воїнам Другої світової

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Набережних Челнах (РФ) з'явилася "могила" президента Росії Володимира Путіна, на якій встановлено пам'ятник з його фотографією.

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Dell Alex
Dell Alex
"Обоз", а почему вы не публикуете новости 20-летней давности? "День журналистики? Факт-чекинг? Не, не слышали! Нам клики нужны и бабки )) Мы - желтые!" ))
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Юг Руси
Юг Руси
У Обсоса через раз,то просто Госдума РФ, то "нелегетимная" Госдума РФ
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