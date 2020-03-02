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2 березня • оновлено в 18:58
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Діденко заявила, що лікарі не поспішали рятувати людей на вечірці із сухим льодом. Відео

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Скандальна російська блогерка Катерина Діденко, яка втратила за трагічних обставин чоловіка і двох друзів, звинуватила лікарів у надмірній повільності у тій критичній ситуації в лазні.

Про це дівчина розповіла в програмі "Прямий ефір" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Трагедія на вечірці із сухим льодом: Діденко поскаржилася на лікарів

"Вони почали ходити, нікуди не поспішаючи. Я кричу: "Допоможіть, допоможіть!". Просила, щоб зупинилися поруч зі мною, але вони не звертали уваги і кудись йшли далі!" – сказала дівчина.

За словами Діденко, її чоловік ще подавав ознаки життя у неї на руках, однак медики не поспішали йому допомагати.

"У нього були зітхання нечасті, ми відкачували його. Лікар же підійшов, ганчірочку поклав, зробив пару вдихів і пішов. Вони ходили не поспішаючи, ніби-то нічого не відбувалося", – ще раз підкреслила дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська блогерка Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро", мало не загинула і втратила чоловіка в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом з гостями свій день народження в банному комплексі в Москві.

Пізніше Діденко опублікувала відео, де повідомила про деталі загибелі свого чоловіка Валентина і двох друзів.

Діденко розповіла, що того трагічного вечора її компанія просто хотіла розважитися.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Смертельна вечірка Діденко із сухим льодом
Особа
Катерина Діденко
Місце
Росія Москва
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Почему она считает, что кто-то должен проявлять чудеса героизма спасая идиотов? Хотя думаю, что "неторопливо ходили" это только в её больном воображении.
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