"Діду, таблетки пий": у мережі висміяли "єдинороса", який заявив, що запуск ракети Маска – фейк

Член "Єдиної Росії" заявив, що запуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска – постановка. У коментарях його заяви висміяли.

Начальник відділу виконкому МГРО із взаємодії з депутатськими групами і фракціями "Єдиної Росії" Ернест Макаренко в своєму Twitter заявив, що в запуску ракети Маска "очевидні всі факти кіновиробництва".

"Ще раз переглянув так званий "запуск" Ілона Маска. Очевидні всі факти кіновиробництва. Не знаю, чи все є фейком, як із польотом на Місяць, чи фальсифікована тільки частина. Але в цілому, це просто курям на сміх, такі ось "фільми", – написав він.

Після він почав висловлювати свою думку про скафандри, в яких був екіпаж Crew Dragon. За словами "єдинороса", скафандр повинен бути "потужним".

"Ну ось подивіться хоча б на костюми. Це що Бетмани полетіли на Марс? Що за клоунада? Костюм космонавта повинен бути потужним і міцним, а це якась натягнута оболонка парасольки, вибачте. Це просто смішно! Ось подивіться самі! Ви думаєте, що в такому ось можна літати в космос. Я розумію, що американські космічні технології на тлі наших у районі середньовіччя. Але це вже відверта ганьба і постановка!" – написав Макаренко.

У коментарях користувачі почали висміювати "єдинороса": деякі користувачі говорили, що жарт не вдався, тоді як інші задавалися питанням про психічне здоров'я Макаренка.

"Хр***вий із вас Петросян", "Знову до вас бригада психіатрів не доїхала. Чортів коронавірус", "Діду, ну ти пий таблетки", "Дурість твоя це унікальність. Така людина завжди має ходити в шапочці з фольги", – написали користувачі.

У мережі висміяли "єдинороса", який заявив, що запуск ракети Маска – фейк

У мережі висміяли "єдинороса", який заявив, що запуск ракети Маска – фейк

У мережі висміяли "єдинороса", який заявив, що запуск ракети Маска – фейк

У мережі висміяли "єдинороса", який заявив, що запуск ракети Маска – фейк

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска відправився в свій перший пілотований політ.