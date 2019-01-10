''Дід Мороз у червоноармійці'': в Росії придумали моторошне скрепне ''свято'' для дітей, мережа розгнівана

У Москві в "Музеї Перемоги" для дітей пропонують святковий розважальний квест, обіцяючи занурити їх в атмосферу Великої Вітчизняної війни.

Інформація про послугу оприлюднена на офіційному сайті установи. Відзначається, що історична гра "Ялинка Перемоги" проводиться в музеї у дні зимових шкільних канікул із 2017 року.

"Програма підготовлена за участю кращих методистів всеросійського табору "Орлятко" і Міністерства культури Російської Федерації", — підкреслюють у повідомленні.

twitter.com/tyotya_ira

Квитки для учасників продають за 1500 рублів (625 гривень), у їх вартість включений солодкий подарунок, а також дві банки армійської каші.

Скрін сторінки сайту

Скрін сторінки сайту

Скрін сторінки сайту

За сюжетом дітям потрібно "відправитися в минуле, а саме в суворі роки Великої Вітчизняної війни", щоб зібрати зниклі сторінки "календаря часу", які "напередодні Нового року викрав віроломний викрадач часу Хальт".

"Занурюють діток в атмосферу війни... Вони там взагалі **анулися? Закрийте їм кордони", "Каменів із піском не забули в крупу кинути? Зуби все одно молочні", "Що й казати", "Так, і Діда Мороза пора переодягнути в червоноармійця", "Зовсім дах їде", "Так там і гранати бойові на столі. Повне занурення", "Калічать дитячу психіку", — пишуть у соцмережах про розважальну програму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі оприлюднили показове відео з центру Москви, де походили зйомки фільму з дітьми, що марширують і танцюють у військовій формі під "Катюшу".

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