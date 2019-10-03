Десятки трупів: стало відомо про серйозні втрати Росії у Лівії

Близько 35 найманців із Росії загинули на війні у Лівії, хоча РФ офіційно не бере участі у конфлікті.

Серед найманців є терористи, які воювали за "Л/ДНР" на Донбасі. Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на інформацію чотирьох найманців РФ, людини з керівництва "Союзу добровольців Донбасу", який також пов'язаний із ринком ПВК, ветерана ФСБ, і на джерело, близьке до керівництва "Вагнера".

Так, стало відомо, що у Лівії загинули вихідці з трьох регіонів Росії: Краснодарського краю, Свердловської та Мурманської областей. Доправити їхні тіла в Росію планують у кінці жовтня.

"Ще не вщухли хвилювання після виборів: люди переживають, так що тіла там ще в Лівії у холодильниках полежать. Приблизно 30 "двохсотих". У якому стані? Ти уявляєш взагалі, що таке "двохсотий"? Тобі це краще не знати", – розповіли у ПВК "Вагнера".

Як стало відомо, в результаті авіаудару загинули Артем Нев'янцев із позивним "Халк" і "Беня" Ігнат Боричів. "Халк" із російського міста Єкатеринбург занесений у базу центру "Миротворець". Найманцю 38 років, він ветеран другої чеченської кампанії, на Донбасі з 2014 року був військовим розвідником, кулеметником і брав участь у штурмах.

Під час присутності на Донбасі Нев'янцев брав участь у підрозділі "Козачий корпус" самопроголошеної Донецької народної республіки і в батальйоні "Степ" (його називають "козацьким підрозділом").

Ще один найманець Ігнат Боричів був охоронцем "міністра оборони "ЛНР" Олександра Бєднова.

"Ми їхали на Донбас не конкретно до "Бетмена". Думали, до кого потрапимо, до того потрапимо. Вже на кордоні дізналися про загін Бєднова і вирішили залишитися там. Займалися особистою охороною... На громадянці ми теж це робили, і начальник служби безпеки командира вирішив запросити нас", – повідомляв Боричів журналістам у 2015 році.

За словами журналістів, неофіційно визнав факт втрат у Лівії і представник міністерства оборони Росії. Співрозмовники видання розповіли і про загиблих із Краснодарського краю. Прізвище першого із них з'ясувати не вдалося, хоча відомо ім'я і позивний.

"Денис (позивний "Вектор") родом зі станиці Кущевської. У нього залишилися дружина, діти у перший-другий клас пішли", – розповів бойовик ПВК "Вагнера".

Також співрозмовник у ПВК розповів виданню, що "командир першого загону "Ратибор" важко поранений і перебуває у Пітері, куди його швидко вивезли".

"Ратибор" – позивний Олександра Кузнєцова, одного з командирів військової компанії, який є на фото з прийому у Кремлі у грудні 2016 році, який давав президент Росії Володимир Путін на честь кавалерів Георгіївського ордена.

За словами іншого джерела, під обстріл потрапили і люди з "Русича" – диверсійного загону, який брав участь у конфлікті на Донбасі.

Артем Нев'янцев на Донбасі Медуза

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше CNN викрила найманців Путіна у ЦАР.

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