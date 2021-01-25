У Росії повним ходом йде десакралізація Путіна. Російська "еліта" зацікавлена в зміні токсичного Володимира Володимировича на іншу фігуру, і намагається наблизити великий трансфер влади. У хід йдуть найрізноманітніші прийоми - від поширення інформації про серйозні хвороби Путіна до викривальних розслідувань про корупцію в його близькому оточенні. Процес десакралізації став особливо помітним у 2020 році, коли стало зрозуміло, що Володимир Володимирович не поспішає на спокій. У минулому році за його ініціативи в Конституцію РФ були внесені зміни, які розширили президентські повноваження і гарантії недоторканності, а також дозволили Путіну займати пост президента ще 16 років - до 2036-го.

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Первой ласточкой стали слухи о проблемах со здоровьем Путина (к слову, небезосновательные), о которых написали западные издания. Затем российские медиа опубликовали серию разоблачительных расследований о коррупции в окружении президента РФ. Финальным аккордом этой серии стало расследование Bellingcat и The Insider при поддержке CNN, Der Spiegel и El Pais, в котором были названы имена сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), якобы причастных к отравлению лидера оппозиции Алексея Навального боевым ядом класса "Новичок". Расследователи пришли к выводу, что сотрудники ФСБ действовали по указанию сверху.

В январе 2021 года в игру вступил упомянутый нами Навальный. Несмотря на неоднократные предупреждения российских властей, он вернулся в Россию из Германии, где с августа прошлого года проходил лечение и реабилитацию после отравления. Силовики задержали российского оппозиционера прямо в аэропорту Шереметьево, а суд арестовал его на 30 суток. Если кто-то в российской власти преследовал цель повысить градус народного недовольства, то лучшего хода, чем арест Навального на глазах у жены и под прицелом камер журналистов, летевших с ним из Германии, и не придумаешь.

Но и в застенках "Матросской тишины" "блогер" и "хулиган в интернете", как называет оппозиционера Путин, сумел подложить первому лицу свинью. После ареста на YouTube-канал Навального было залито 2-часовое расследование под названием "Дворец для Путина. История самой большой взятки". Всего за пять дней видео о дворцовом комплексе под Геленджиком за $1,4 млрд перешагнуло отметку в 80 млн просмотров, 3,9 млн лайков и 1,4 млн комментариев. Видео попало на первое место в трендах YouTube России, Беларуси, Израиля, Казахстана, Кипра, Латвии, Литвы, Норвегии, Украины и Эстонии; на второе — Грузии, Чехии, Швейцарии, Лихтенштейна; на третье — Венгрии, Дании, Словении и Финляндии. По оценкам экспертов, которые занимаются продвижением на YouTube, такие показатели — огромный успех, особенно с учётом того, что видео не носит развлекательный характер.

Комментируя расследование о дворце, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота. Надо просто себя спрашивать — а почему Путин, почему? Вот из материала следует, почему Путин? Нет никакого ответа на этот вопрос".

Дмитрий Сергеевич делает хорошую мину при плохой игре. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понимать, что все эти разоблачительные расследования, включая видео о путинском дворце, говорят о том, что в окружении Путина завёлся предатель (может, и не один), который активно сливает конфиденциальную информацию, чтобы ускорить трансфер власти в РФ. Российские "элиты" порядком устали от токсичного президента, из-за его геополитических авантюр они не могут в открытую работать на Западе и теряют миллиарды. А история Михаила Ходорковского продемонстрировала, что не стоит хранить все яйца в путинской России, ведь можно оказаться без яиц (как в переносном, так и в буквальном смыслах) и в тюрьме.

Надо отметить, что Навальный работает на оппозиционном поприще давно. В 2011 году он основал Фонд борьбы с коррупцией, который по большей части занимался расследованиями коррупции в рядах чиновников мелкой и средней руки. Лишь однажды, в 2017 году, он поймал "большую рыбу" — Дмитрия Медведева, выпустив расследование "Он вам не Димон" о жизни в стиле лакшери премьер-министра. Но Дмитрий Анатольевич в те годы был скорее "мальчиком для битья", на которого Путин списывал свои промахи в управлении государством, а не "священной коровой", так что Владимиру Владимировичу это разоблачение сыграло на руку. На Дмитрия Медведева повесили всех собак, и в январе 2020 года отправили на непочётную пенсию с рыбного премьерского поста на созданную для него ничего не значащую должность заместителя председателя Совета Безопасности.

По большей части, Навальный отрабатывал выгодный Кремлю нарратив о добром царе и злых боярах. За годы своей оппозиционной деятельности он ни разу не получил реального тюремного срока, в отличие от других оппозиционеров, которых режим активно отправлял в тюрьмы за инакомыслие. В России в геометрической прогрессии растёт количество политзаключённых, но среди них почему-то нет Алексея. Даже по известному "делу Ив Роше" он получил 3,5 года условно в то время, как второго фигуранта, его младшего брата, приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

Да что там тюрьма, если в России оппозиционеров убивают прямо у стен Кремля. Демонстративная расправа над Борисом Немцовым в феврале 2015 года показала, что власть убивает, политики умирают. И не только политики, но и независимые журналисты, как, к примеру, Анна Политковская, которая была убита 7 октября 2006 года — в день рождения Владимира Путина.

На фоне отработки кремлёвских нарративов понятно, как Навальному удавалось оставаться в живых и на свободе, но в 2020 году что-то пошло не так. После попытки отравления Алексей наносит удары лично по Путину и позволяет себе оскорбительные выпады в адрес президента РФ. В недавнем обращении к россиянам Навальный назвал Путина "жабой, сидящей на трубе" и "бункерным дедом", и удивительно, что, находясь в застенках, он пребывает в добром здравии. Не иначе, как у Алексея есть "ангелы-хранители" в российской "элите", которые и об экстренной посадке самолёта в Омске договориться могут, и об уколе антидота, и о немедленной отправке на лечение в Германию, и о неприкосновенности в "Матросской тишине".

Злые языки судачат, что таким "ангелом" является директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. После его прихода на должность в 2016 году одна за другой проваливаются спецоперации ФСБ и Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил (ГРУ) — как в России, так и за границей (провал государственного переворота в Черногории, неудавшееся отравление Скрипалей, рассекречивание базы "российских шпионов" в Альпах, разоблачение группы "хакеров из ГРУ" и прочее). Тогда же проблемы начались и у самого Путина, которого народ всё реже воспринимает, как "сильную руку", и всё чаще, как больного старика. Путинский корабль идёт ко дну, так что "элитные крысы" покидают его одними из первых.

В субботу, 23 января, на улицы российских городов на акции протеста в поддержку Навального вышло, по разным оценкам, до 300 тыс. человек. В начале этой недели ожидается публикация нового расследования Bellingcat о причастности сотрудников ФСБ, которые якобы имели отношение к отравлению Алексея, к другим резонансным преступлениям. А в конце недели анонсируется появление в открытом доступе информации о причастности президента России к террористической деятельности.

Выдержит ли эти удары Путин?