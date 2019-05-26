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/Новини Росії

Держдума Росії йде під землю: з'явилося показове відео

5.6тЧитати матеріал російською

Будівля російської Держдуми в Москві може в будь-який момент піти під землю, оскільки знаходиться в аварійному стані.

Як повідомляє НТВ, глава фракції ЛДПР Ігор Лебедєв опублікував зловісне відео, на якому можна розглянути фундамент з тріщинами і порожнинами.

Заслужений будівельник Росії Азарій Лапідус, який брав участь в обстеженні будівлі Думи, вважає, що заяви про катастрофічний стан фундаменту передчасні. Але зізнається, що відомостей для остаточного висновку поки занадто мало.

Держдума РФ

Держдума РФ

pikabu.ru

"Та частина Москви, де знаходиться Держдума, одна з найстаріших. Тут укладали в камінь підземні річки, будували метро і, за чутками, прокладали свої секретні тунелі. Так що на цьому п'ятачку немає абсолютно благополучних будівель. Є недообстеження", - повідомляє телеканал.

Скандальний російський політик Володимир Жириновський упевнений - необхідно негайно починати будувати нову будівлю.

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"Якщо кинути хороших робочих, вони за два роки можуть все зробити", - сказав парламентар.

При цьому уточнюється, що від проекту будівництва нового парламентського центру відмовилися ще минулої осені.

"Але і зі старим приміщенням щось доведеться робити. І, судячи з усього, масштабних будівельних робіт не уникнути. Все йде до того, що скоро в головному залі засідань з'являться люди в спецівках і суворі виконроби, а депутатам доведеться тимчасово покинути приміщення. Адже якщо найгірші прогнози підтвердяться, нижня палата парламенту може виявитися ще на пару поверхів нижче", - полягає в сюжеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат нелегітимної Держдуми Костянтин Затулін заявив, що відносини між Україною і Росією не стануть нормальними, поки Київ не скасує закон про українську мову 5670-д.

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Місце
РосіяМосква
Тег
Новини Росії
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Петрова Инна
Петрова Инна
Мoя искpeнняя благoдaрнocть тeм, кто покaзал мнe чудo-caйт http://difimas.com/rm3epu Пpocто прoйдя простoй oпрoc пoлучила почти полугодoвyю зapплатy)) Пoльзyйтеcь, покa еcть вoзмoжноcть=)
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
все в рай )))
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Пигин Макс
Пигин Макс
О, теперь хохлы будут ждать когда Госдума рухнет. С Мостом как-то не заладилось...
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хуйловский путин
хуйловский путин
Пигин Макс, значит ты таки пропил свой мозг. ну не мудрено! еще со временен ссср, именно русских всегда держали на короткой алкогольной привязи. ну ладно, тебе алкашу эдакому я расскажу немного. в Украине производится все, даже запчасти для ваших самолетов, вертолетов и ракет. Но есть вещи которые , ты прав, у нас не производятся, это танки, петухи, лепешки и др. из навоза! Потому как лепить из дерьмо, это исконно русские забавы и традиции!
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Пигин Макс
Пигин Макс
хуйловский путин, Украина - самая нищая страна в Европе. Вы ничего не производите и ничего не строите. И население разбегается со скоростью света. Но ты наверно думаешь, что Украина процветает. Вот же дэбил!!!
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