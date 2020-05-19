Популярний російський актор Павло Дерев'янко заявив, що президент РФ Володимир Путін, очевидно, робить ін'єкції ботокса, однак "це нормально".

Такою думкою артист поділився в інтерв'ю Юрію Дудю. Нове відео блогера вийшло на його YouTube-каналі 19 травня (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Павло Дерев'янко висловився про ботокс Володимира Путіна Колаж

"Ти, коли на вождя дивишся, як думаєш, є там ботокс?" – запитав Дудь. Дерев'янко відповів, що звичайно є.

"А розумієш логіку? Ось я не розумію, навіщо?" – додав журналіст.

"У сенсі? Щоб естетично все виглядало. Це нормально, я не вважаю це не нормальним... На нього всі дивляться, це все зайві деталі, які можуть когось дратувати, когось відводити від суті", – заявив Дерев'янко.

Актор також зізнався, що і сам колов ботокс. Він робив це в 35 років, щоб позбутися від зморшок на лобі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше аналітики агентства SALO розповіли, скільки заробляють блогери-інтерв'юери Юрій Дудь, Регіна Тодоренко і Ксенія Собчак в YouТube.