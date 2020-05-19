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20 травня • оновлено в 02:54
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Російський актор Дерев'янко "схвалив" ботокс Путіна. Відео

3.3т
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Популярний російський актор Павло Дерев'янко заявив, що президент РФ Володимир Путін, очевидно, робить ін'єкції ботокса, однак "це нормально".

Такою думкою артист поділився в інтерв'ю Юрію Дудю. Нове відео блогера вийшло на його YouTube-каналі 19 травня (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Павло Дерев'янко висловився про ботокс Володимира Путіна

Павло Дерев'янко висловився про ботокс Володимира Путіна

Колаж

"Ти, коли на вождя дивишся, як думаєш, є там ботокс?" – запитав Дудь. Дерев'янко відповів, що звичайно є.

"А розумієш логіку? Ось я не розумію, навіщо?" – додав журналіст.

"У сенсі? Щоб естетично все виглядало. Це нормально, я не вважаю це не нормальним... На нього всі дивляться, це все зайві деталі, які можуть когось дратувати, когось відводити від суті", – заявив Дерев'янко.

Актор також зізнався, що і сам колов ботокс. Він робив це в 35 років, щоб позбутися від зморшок на лобі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше аналітики агентства SALO розповіли, скільки заробляють блогери-інтерв'юери Юрій Дудь, Регіна Тодоренко і Ксенія Собчак в YouТube.

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Автор
Дарина Дурова
Особи
Володимир Путін Юрій Дюдь
Місце
Росія
Теги
Новини Росії актор видео вДудь шоу-бизнес інтерв`ю
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