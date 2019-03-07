"Депутатська мерзота!" Екс-ватажок "ДНР" вибухнув істерикою через "дармоїдів і алкашів" на пенсії

У Росії депутат Волгоградської обласної думи від партії "Єдина Росія" Гасан Набієв назвав малозабезпечених пенсіонерів "дармоїдами й алкашами", чим викликав обурення в мережі.

"Незаможний сам себе створив, малозабезпеченим став. Він міг би стати нормальною людиною", – висловився парламентарій, заявивши, що люди, які працювали, отримують 20000-25000 рублів пенсії.

Пізніше Набієву довелося публічно вибачитися. "Я прошу вибачення у всіх, кого зовсім справедливо обурило моє неточне висловлювання з приводу пенсій", – сказав він. Тепер на депутата очікує вердикт комісії з етики.

Гасан Набієв Скріншот із відео

Примітно, що згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Волгоградської обласної думи, парламентарій володіє двома квартирами площею 130 і 47 квадратних метрів, а його дружина – земельною ділянкою (800 квадратних метрів), квартирою (230 квадратних метрів) і заробляє близько 70 млн рублів на рік.

На скандальне висловлювання Набієва бурхливо відреагував екс-ватажок "ДНР" Ігор Безлер.

"Е*лан "єдінорос" взяв і більшість в алкаші і дармоїди записав. Цей п*дор задньопривідний "єдінососущій" мого батька, який пропрацював механіком усе життя, більше, ніж ця депутатська мерзота живе, в дармоїди записав, або тестя – більше 20 років у шахті від прохідника до начальника ділянки з пенсією 8 тисяч – так само в дармоїди. Г*ндон "єдіноросскій", я твоїми словами, утирка, що не навчився російською говорити, – "твою мать е*ал", – написав він у Telegram-каналі. (Збережено стиль автора).

Ігор Безлер Антикор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії чиновник держкомпанії "Роскосмос" Станіслав Жарков назвав людей, що живуть у хрущовках, "скотобазою".

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