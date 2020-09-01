Депутати в Росії зачитали реп для школярів і нарвалися на критику. Відео

Депутати міськради російського міста Улан-Уде (Бурятія) привітали школярів з 1 вересня, записав для них музичний кліп.

У ролику, опублікованому на YouTube, учням порадили починати вчитися з першого дня і пам'ятати про здоровий спосіб життя (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Депутати в Улан-Уде привітали школярів репом. Кадр відео YouTube

Депутати також закликали учнів не курити і не вживати алкоголь, тому що це "просто відстій".

Відео викликало неоднозначну реакцію в мережі. Одні користувачі розкритикували його, заявивши, що вони не потрапляють в біт і самі навряд чи дотримуються здорового способу життя.

Інші назвали кліп креативним і в будь-якому, зазначивши, що це краще, ніж змушувати дітей читати вірші.

Реакція мережі на реп депутатів Улан-Уде

Реакція мережі на реп депутатів Улан-Уде

Реакція мережі на реп депутатів Улан-Уде

Реакція мережі на реп депутатів Улан-Уде

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