Голий і на коні: депутат з Росії осоромився привітанням з 8 березня. Відео

Депутат міської думи Кірова (Росія) Павло Валенчук, привітав росіянок з Міжнародним жіночим днем, записавши еротичне відео.

Парламентарій з'явився у відеоролику, де він скаче на коні з оголеним торсом. У привітанні Валенчук також прочитав вірш (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

На відео Валенчук перебував у полі, сидячи з голим торсом на коні. Ролик починається з пісні Lose Control виконавців Meduza, Becky Hill, Goodboys. Після цього він зачитав вірш "Як же прекрасні ви, жінки Росії!". У кінці відео депутат одягає сорочку під композицію "Візьми мене, люби мене" музичного дуету Rauf & Faik, і, стоячи на колінах, дарує букет троянд, ймовірно, своїй обраниці.

Раніше, Валенчук оскандалився, звернувшись до суду через допис, який був розміщений співтовариством у "ВКонтакте". У публікації була прикріплена його фотографія і розміщений підпис із закликом "записуватися на брівки і нігті".

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат Законодавчої Думи Хабаровського краю (Росія) від фракції КПРФ Сергій Ільїн зганьбився у мережі через безграмотність.

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