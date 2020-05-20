Глава муніципального округу Таганський, голова ради депутатів муніципального округу Таганський міста Москви (Росія) Ілля Свиридов розповів про нетиповий випадок COVID-19 та несподівану смерть брата Максима Моргунова.

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Відповідний допис чиновник опублікував на своїй сторінці в Facebook. Він попросив молитов про брата і закликав людей берегти себе, близьких.

"Вчора (19 травня. – Ред.) помер мій брат Максим Моргунов, 52 роки, COVID-позитивний. У нього не було шкідливих звичок, хронічних захворювань, він не був у групі ризику. Абсолютно здоровий, сильний чоловік", – написав Свиридов.

Депутат із Москви Свиридов розповів про нетиповий випадок COVID-19 і смерть брата Facebook / Ілля Свиридов

За його словами, між травневими святами Моргунов змушений був вийти на роботу, де контактував зі своїм начальником. Чиновник зазначив, що 8 травня у колеги брата підтвердили COVID-19, а 10 травня – і у самого брата.

"Він хворів вдома, температура була від 37.5 до 39. Нічого екстраординарного, щоб неодмінно госпіталізуватися... Рідних відправив на дачу, вони не заразилися", – зазначив чиновник.

"Розмовляли з ним вчора вранці, вдень. Ну, дихав поганенько, це все. Вважав, що йде на поправку, "динаміка позитивна"... З 18:00 перестав виходити на зв'язок, о 21:00 рятувальники потрапили у зачинену квартиру та констатували смерть", – додав Свиридов.

Він зазначив, що у загиблого залишилися дружина, дочка і дуже старенька мама Світлана Моргунова.

"Друзі, COVID-19 – це дуже страшна хвороба. Вона вбиває раптово, несподівано, підступно. У нашій родині велике горе. Я поки не можу усвідомити, що трапилося, масштаб втрати", – підсумував чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нідерландах зафіксували нетиповий випадок зараження коронавірусом. Працівник хутряної ферми, де розводять норок, підхопив COVID-19 від тварини.

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