Головна Новини
17 жовтня • оновлено в 23:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Ви козел!" Депутат Держдуми РФ потрапив у секс-скандал

1.2т Читати матеріал російською

Депутат Державної Думи Росії Віталій Милонов відмовився відповідати на запитання журналіста Олега Кашина, яка у нього сексуальна орієнтація.

Запис їхньої розмови опублікували в Twitter МДХ Медіа (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Віталію, ви натурал?" – запитав Кашин. "Я мовою гомос*ків не спілкуюся", – відповів депутат.

Новини
"Примушували до сексу!" У Росії розгорівся гучний скандал на відомому каналі

Депутат Держдуми РФ потрапив у секс-скандал

Депутат Держдуми РФ потрапив у секс-скандал

gazeta.ru

"Добре, ви гетеросексуальні?" – продовжив журналіст. Милонов у відповідь почав переводити тему.

"У вас був секс із чоловіком?" – прямо запитав Кашин. "Вибачте, Олеже, хоч ви на мене і схожі, але зійшли з розуму і несете нісенітницю. Я не буду з вами розмовляти", – "вибухнув" депутат, назвавши Кашина "козлом".

Примітно, що журналіст і справді зовнішністю нагадує Милонова.

Кашина назвав козлом депутат Милонов

Кашина назвав козлом депутат Милонов

vesti.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка російської служби ВВС Фаріда Рустамова звинуватила в сексуальних домаганнях депутата Держдуми Росії, члена фракції ЛДПР Леоніда Слуцького.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel