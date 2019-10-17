"Ви козел!" Депутат Держдуми РФ потрапив у секс-скандал

Депутат Державної Думи Росії Віталій Милонов відмовився відповідати на запитання журналіста Олега Кашина, яка у нього сексуальна орієнтація.
Запис їхньої розмови опублікували в Twitter МДХ Медіа (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Віталію, ви натурал?" – запитав Кашин. "Я мовою гомос*ків не спілкуюся", – відповів депутат.
Депутат Держдуми РФ потрапив у секс-скандал
gazeta.ru
"Добре, ви гетеросексуальні?" – продовжив журналіст. Милонов у відповідь почав переводити тему.
"У вас був секс із чоловіком?" – прямо запитав Кашин. "Вибачте, Олеже, хоч ви на мене і схожі, але зійшли з розуму і несете нісенітницю. Я не буду з вами розмовляти", – "вибухнув" депутат, назвавши Кашина "козлом".
Примітно, що журналіст і справді зовнішністю нагадує Милонова.
Кашина назвав козлом депутат Милонов
vesti.ru
Депутат Держдуми Віталій Мілонов відмовився відповідати на запитання журналіста Олега Кашина про його сексуальну орієнтацію. Можливо, Віталію є що приховувати pic.twitter.com/wZphIBbLGU- МБХ Медіа (@MBKhMedia) October 17, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка російської служби ВВС Фаріда Рустамова звинуватила в сексуальних домаганнях депутата Держдуми Росії, члена фракції ЛДПР Леоніда Слуцького.
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