"Ви козел!" Депутат Держдуми РФ потрапив у секс-скандал

Депутат Державної Думи Росії Віталій Милонов відмовився відповідати на запитання журналіста Олега Кашина, яка у нього сексуальна орієнтація.

Запис їхньої розмови опублікували в Twitter МДХ Медіа (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Віталію, ви натурал?" – запитав Кашин. "Я мовою гомос*ків не спілкуюся", – відповів депутат.

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"Добре, ви гетеросексуальні?" – продовжив журналіст. Милонов у відповідь почав переводити тему.

"У вас був секс із чоловіком?" – прямо запитав Кашин. "Вибачте, Олеже, хоч ви на мене і схожі, але зійшли з розуму і несете нісенітницю. Я не буду з вами розмовляти", – "вибухнув" депутат, назвавши Кашина "козлом".

Примітно, що журналіст і справді зовнішністю нагадує Милонова.

Кашина назвав козлом депутат Милонов vesti.ru

Депутат Держдуми Віталій Мілонов відмовився відповідати на запитання журналіста Олега Кашина про його сексуальну орієнтацію. Можливо, Віталію є що приховувати pic.twitter.com/wZphIBbLGU - МБХ Медіа (@MBKhMedia) October 17, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка російської служби ВВС Фаріда Рустамова звинуватила в сексуальних домаганнях депутата Держдуми Росії, члена фракції ЛДПР Леоніда Слуцького.

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