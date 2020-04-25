Депутат Держдуми, який ненавидить Україну, захворів на коронавірус: він міг заразити Скабеєву

Скандальний депутат нелегітимної Держдуми Росії від фракції КПРФ, українофоб Леонід Калашников заразився коронавірусом.

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Як повідомляє РБК, він сам підтвердив цей факт. Зараз 59-річний голова комітету Держдуми РФ у справах СНД перебуває у лікарні. За даними Telegram-каналу НТВ, у нього висока температура, але до апарату ШВЛ пацієнта поки не підключають.

"У мене двостороннє запалення легенів, викликане коронавірусом", – розповів Калашников.

За словами російського політика, два тижні тому інфекцію виявили у його водія. "Я сидів на карантині, а в понеділок ось виявилися симптоми", – зазначив Калашников, запевнивши, що ні з ким не контактував під час карантину.

Крім того, як пише Telegram-канал Mash, COVID-19 вдалося не одразу діагностувати у одіозного російського депутата. З його слів стало відомо, що щойно він дізнався про зараження особистого водія, то одразу самоізолювався і зробив кілька тестів. Всі вони дали негативний результат. Але 20 квітня Калашников вирішив підстрахуватися і пройти комп'ютерну томограму. Саме вона підтвердила коронавірус і двосторонню пневмонію.

Леонід Калашников

Важливо зауважити, що депутат нелегітимної Держдуми міг заразити також своїх колег і пропагандистів програми "60 хвилин" Ольгу Скабеєву та Євгена Попова, де він виступав на днях.

На Telegram-каналі "Методичка" з'явилася хронологія його появи на публіці після того, як він, можливо, вже був інфікований.

12 квітня – водій Калашникова відвіз його на тест на коронавірус.

14 квітня – Калашников відвідав засідання Держдуми.

14 квітня – водій депутата потрапив до лікарні.

15 квітня – Калашников виступає в студії передачі "60 хвилин".

16 квітня – у водія виявили коронавірус, Калашников йде на карантин.

20 квітня – у Калашникова підтвердився COVID-19.

До слова, в ефірі "60 хвилин" одіозний українофоб виступав проти заборони депутатам ходити на телебачення. З такою ініціативою напередодні виступив лідер ЛДПР Володимир Жириновський.

Нагадаємо, що Калашников є частим гостем в пропагандистських передачах Кремля. Там він зазвичай виступає з агресивною антиукраїнською риторикою.

Так, в липні скандальний депутат країни-агресорки заявив, що якщо Росія продовжить експортувати газ до Європи через Україну, то на її територію доведеться ввести танки для охорони газопроводу.

Крім того, він зізнавався, що окупанти не мають наміру виводити терористичні угруповання з Донбасу і повертати Україні контроль над кордоном.

Також Калашников говорив, що Росія повинна видавати свої паспорти громадянам України в лічені дні, щоб переманити всіх "росіян" звідти до себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Калашников озвучив нахабний фейк про те, що Україна нібито кілька років переслідує жителів Донбасу через їх російськомовність, у зв'язку з чим Росія повинна визнати незалежними тимчасово окуповані "Л/ДНР".

Крім того, депутат Держдуми зганьбився заявою про те, що Росія може розглянути варіант повної окупації Донбасу за кримським сценарієм.

Українофоб відзначився ще однією неадеквтаною заявою про те, що Україна повинна віддати Харків і Одесу Росії з огляду на те, що вони нібито завжди були "російськими".

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