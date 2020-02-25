Депутат Держдуми обізвав жінок із тату "приліжковими килимками"

Перший заступник голови комітету російської Держдуми з освіти і науки Геннадій Онищенко порівняв жінок-матерів із "приліжковими килимками з арабесками".

Водночас він назвав бажання зробити тату проявом духовної інтелектуальної кризи й запропонував категорично заборонити в Росії татуювання. Про це повідомляє "Говорить Москва".

За його словами, мода на це не тільки примітивна, але й тубільна, оскільки тубільці малюють на своєму обличчі "потворні маски" від безвиході та щоб нібито відлякати духів. Тому російський депутат обурився, що подібним займається і цивілізоване суспільство, а саме молоді жінки й матері.

Геннадій Онищенко порівняв жінок із "приліжковими килимками"

"Ну, пройде ця гарячка ендокринна, коли надмірне виробництво гормонів статевих штовхає їх на безумства. Ну, стануть вони дорослі, народять дітей. І що дітям будуть пояснювати? І діти бачитимуть не тіло матері ніжне, а якийсь такий приліжковий килимок із арабесками, ще гірше: з якимись чудовиськами, яких вони часто-густо малюють", – висловився Онищенко.

Він також заявив, що тату – це крайня ступінь язичництва, а сама процедура несе небезпеку зараження і порушення шкірних покривів. Депутат додав, що небезпечні не тільки пігменти, але й будь-яка хімічна речовина, яку вводять в структуру шкіри. Тому Онищенко поспішив застерегти громадян від гнійних ускладнень і онкологічного зростання, які може спровокувати нанесення татуювання.

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