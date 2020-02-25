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25 лютого • оновлено в 10:34
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Депутат Держдуми обізвав жінок із тату "приліжковими килимками"

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Перший заступник голови комітету російської Держдуми з освіти і науки Геннадій Онищенко порівняв жінок-матерів із "приліжковими килимками з арабесками".

Водночас він назвав бажання зробити тату проявом духовної інтелектуальної кризи й запропонував категорично заборонити в Росії татуювання. Про це повідомляє "Говорить Москва".

За його словами, мода на це не тільки примітивна, але й тубільна, оскільки тубільці малюють на своєму обличчі "потворні маски" від безвиході та щоб нібито відлякати духів. Тому російський депутат обурився, що подібним займається і цивілізоване суспільство, а саме молоді жінки й матері.

Геннадій Онищенко порівняв жінок із "приліжковими килимками"

Геннадій Онищенко порівняв жінок із "приліжковими килимками"

"Ну, пройде ця гарячка ендокринна, коли надмірне виробництво гормонів статевих штовхає їх на безумства. Ну, стануть вони дорослі, народять дітей. І що дітям будуть пояснювати? І діти бачитимуть не тіло матері ніжне, а якийсь такий приліжковий килимок із арабесками, ще гірше: з якимись чудовиськами, яких вони часто-густо малюють", – висловився Онищенко.

Він також заявив, що тату – це крайня ступінь язичництва, а сама процедура несе небезпеку зараження і порушення шкірних покривів. Депутат додав, що небезпечні не тільки пігменти, але й будь-яка хімічна речовина, яку вводять в структуру шкіри. Тому Онищенко поспішив застерегти громадян від гнійних ускладнень і онкологічного зростання, які може спровокувати нанесення татуювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний протоієрей Російської православної церкви Димитрій Смирнов назвав цивільних дружин "безкоштовними повіями".

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Автор
Діна Баронова
Місце
Росія
Теги
депутат Мода Новини Росії
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