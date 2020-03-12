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12 березня • оновлено в 16:53
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Депутат Держдуми міг заразити Путіна коронавірусом: що трапилося

4.7т
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Депутат нелегітимної Держдуми РФ Сергій Катасонов потенційно міг заразити президента країни Володимира Путіна китайським коронавірусом.

Не так давно він повернувся з Франції, де було зафіксовано спалах COVID-19, і вирішив не проходити диспансеризацію, а відправився одразу на роботу. Про це повідомляє "360", цитуючи фахівця, який прокоментував присутність депутата, котрий відмовився від карантину, на засіданні з російським лідером.

Зокрема, вірусолог Михайло Щелканов вважає, що людина, яка не чхала, не кашляла і не дихала близько на іншого, навряд чи могла заразити кого-небудь.

Катасонов міг заразити Путіна коронавірусом

Катасонов міг заразити Путіна коронавірусом

"Навіть у цьому випадку максимальний розліт був би 10-15 метрів. А в разі, якщо він всього цього не робив, а просто дихав – це до двох метрів. Тому ймовірність я оцінюю як досить низьку", – зазначив він.

Але все ж в Держдумі через це сполошилися. Так, одіозний політик, глава партії ЛДПР Володимир Жириновський закликав негайно ізолювати парламентарія, який повернувся з Франції.

А спікер Держдуми В'ячеслав Володін вже видав відповідні вказівки і тепер Катасонова, його помічників і всіх депутатів, які контактували з ним, примусово відправлять на карантин. Крім цього, йому анулюють пропуск в будівлю на Охотному ряду.

Російські ЗМІ пишуть, що Сергій Катасонов, який їздив на початку березня до Франції і після цього повернувся до роботи, перебував у Держдумі 10 березня. Це було саме в той час, коли туди для обговорення поправок до Конституції приїхав президент Володимир Путін.

А сам депутат заявив, що сидів на гальорці, тому навряд чи міг заразити російського лідера.

"Я не думаю, що піддав небезпеці президента. Все-таки я сиджу досить далеко... Я був у Франції 5-го числа, тоді ще не було ухвалене рішення в Росії. Вважаю, що рішення Володіна анулювати мій пропуск правильне. Якщо хоч якісь найменші ризики є, треба дотримуватися дисципліни. Як я зрозумів зі слів Володіна, люди, які контактували зі мною в Держдумі, теж повинні самоізолюватися. За моїми оцінками, це приблизно 5-7 осіб", – сказав Катасонов виданню "Підйом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у двох членів збірної Росії із велогонок в Об'єднаних Арабських Еміратах, був підтверджений коронавірус. Команда приїхала в Абу-Дабі на гонки "Тур ОАЕ".

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
вірус скандали
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Мининфраструктуры намерено эвакуировать украинцев из Италии через аэропорты Рима. Об этом в ходе брифинга в четверг, 12 марта, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передают Українські Новини.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Zhikharev Dmitry, спасибо кЭп, держи нас в курсе...
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ахаха, натоящий халоп пуйла!
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Второй Вилли
Второй Вилли
Прикольно, если ху.йло из-за коронавируса издохнет. Скрепно.)))))
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