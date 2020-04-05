Головлікар інфекційної лікарні в московській Комунарці Денис Проценко, який був інфікований коронавірусом і при цьому контактував із президентом РФ Володимиром Путіним, розповів про нестандартні прояви COVID-19 у Росії.

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Він вказав на той факт, що вік госпіталізованих у лікарню заражених із важким перебігом хвороби був нижчим, ніж прогнозувалося. Про це лікар повідомив творцям фільму пропагандистського каналу RT "Боротьба з коронавірусів у Росії. Комунарка і Денис Проценко" того ж дня, коли стало відомо про його зараження новим вірусом (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Володимир Путін і Денис Проценко, 24 березня 2020 Global Look Press

Facebook Дениса Проценка

"Коли ми набрали перший пул хворих і почали аналізувати, у нас щелепа впала", – зізнався лікар.

Наприклад, у момент зйомок Проценко обговорював із колегою 38-річного інфікованого чоловіка у важкому стані.

З'ясувалося, що в Росії переважну більшість хворих становлять люди у віці від 18 до 65 років.

Зазначимо, на 5 квітня в РФ офіційно підтверджено 5 389 випадків COVID-19 (+658 за добу) і 45 смертей (+2 за добу).

Нагадаємо:

Денис Проценко 24 березня контактував із Володимиром Путіним, коли проводив екскурсію по інфекційній лікарні в Комунарці, де проходять лікування пацієнти з COVID-19.

31 березня лікар заявив, що у нього виявлений коронавірус.

Інформація про те, що російський президент може захворіти коронавірусом, буквально підірвала соціальні мережі.

Як писав OBOZREVATEL, Денис Проценко також розповів, що коронавірус може ускладнюватися розвитком важкого пошкодження легенів і порушеннями згортання крові.

Що відомо про лікаря, який міг заразити Путіна, читайте за посиланням.

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