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6 квітня • оновлено в 02:18
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Інфікований лікар Путіна нажахав росіян даними про COVID-19

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Головлікар інфекційної лікарні в московській Комунарці Денис Проценко, який був інфікований коронавірусом і при цьому контактував із президентом РФ Володимиром Путіним, розповів про нестандартні прояви COVID-19 у Росії.

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Він вказав на той факт, що вік госпіталізованих у лікарню заражених із важким перебігом хвороби був нижчим, ніж прогнозувалося. Про це лікар повідомив творцям фільму пропагандистського каналу RT "Боротьба з коронавірусів у Росії. Комунарка і Денис Проценко" того ж дня, коли стало відомо про його зараження новим вірусом (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Володимир Путін і Денис Проценко, 24 березня 2020

Володимир Путін і Денис Проценко, 24 березня 2020

Global Look Press

Інфікований лікар Путіна нажахав росіян даними про COVID-19

Facebook Дениса Проценка

"Коли ми набрали перший пул хворих і почали аналізувати, у нас щелепа впала", – зізнався лікар.

Наприклад, у момент зйомок Проценко обговорював із колегою 38-річного інфікованого чоловіка у важкому стані.

З'ясувалося, що в Росії переважну більшість хворих становлять люди у віці від 18 до 65 років.

Зазначимо, на 5 квітня в РФ офіційно підтверджено 5 389 випадків COVID-19 (+658 за добу) і 45 смертей (+2 за добу).

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, Денис Проценко також розповів, що коронавірус може ускладнюватися розвитком важкого пошкодження легенів і порушеннями згортання крові.

Що відомо про лікаря, який міг заразити Путіна, читайте за посиланням.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Теги
Новини Росії вірус хвороба інфекція видео
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Не 45 а 4500)))))))))уже подохло)))))
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Так после 65 лет в паРашке живых нет. Они и так подыхают.
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Sokratus Aleksandre
Sokratus Aleksandre
У нації, яка хлище скломий немає ніяких шансів!
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