Денис Проценко: що відомо про лікаря, який міг заразити Путіна коронавірусом

Денис Проценко, який інфікований COVID-19 і контактував напередодні з президентом РФ Володимиром Путіним, є лікарем-реаніматологом, а також перебуває у безлічі наукових товариств і є автором майже 150 робіт.

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Народився Проценко 18 вересня 1975 року. У 1999 році закінчив Московську медичну академію ім. І.М. Сеченова за фахом "лікувальна справа", а в 2000 році закінчив інтернатуру за фахом "анестезіологія і реаніматологія" в Московської медичної академії ім. І.М. Сеченова.

Denis Protsenko / Facebook

З 2000 по 2008 рік Проценко працював лікарем анестезіологом реаніматологом в Міській клінічній лікарні №7, а з 2008 по 2014 рік був заступником головного лікаря по медичній частині з анестезіології та реаніматології в тій же лікарні.

З 2014 по 2016 рік працював заступником головного лікаря по медичній частині з анестезіології та реаніматології ГКБ №1 ім. Н.І. Пирогова.

У 2003 році в Російському державному медичному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. З 2003 рік за 2007 рік був асистентом кафедри анестезіології та реаніматології ФУВ Російського державного медичного університету.

З 2007 року і по теперішній час є доцентом кафедри анестезіології та реаніматології ФДПО Російського науково-дослідного університету ім. Н.І. Пирогова.

Denis Protsenko / Facebook

Проценко також активний учасник наукових товариств. Так, він є відповідальним секретарем Російської асоціації фахівців з хірургічної інфекції (витра), членом президії Федерації анестезіологів і реаніматологів (ФАР), Європейського товариства інтенсивної терапії (ESICM), Московського наукового товариства анестезіологів і реаніматологів (МНОАР), відповідальним секретарем журналу "Інфекції в хірургії ", заступником головного редактора журналу" Невідкладна медицина ", членом редакційної ради журналу" Вісник анестезіології та реаніматології ", а також членом редакційної ради жу налу "Анестезіологія і реаніматологія".

Проценко автор 144 друкованих праць, співавтор національного керівництва "Інтенсивна терапія", ряду національних методичних рекомендацій.

Денис Прценко крайній праворуч Denis Protsenko / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Проценко 24 березня контактував з президентом РФ Володимиром Путіним, коли проводив екскурсію по інфекційній лікарні в Комунарці, де проходять лікування пацієнти з COVID-19.

У вівторок, 31 березня, лікар заявив, що у нього виявлений коронавірус.

Інформація про те, що російський президент Володимир Путін може захворіти на коронавірус, буквально підірвала соціальні мережі.

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