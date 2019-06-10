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Денис Мещерський
Денис Мещерський
Письменник, блогер, кандидат історичних наукВсі статті автора

Сказка о кремлевском колобке

2.4тЧитати матеріал російською

Русская народная сказка о колобке в современном изложении.

Действующие лица и исполнители:

Старик – Кремль.

Старуха – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Колобок – рейтинг Путина.

Заяц – Левада-Центр.

Лиса – народ.

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Кремль устал и хочет мира

Жили-были старик со старухой. И стал вдруг старик замечать, что старуха ему колобки всё меньшего и меньшего размера печёт. Вызвал старик к себе старуху и говорит ей:

- Что-то ты совсем стара стала, колобки неправильные печёшь – маленькие. 30,5% от 100% – это что? Или, может быть, место тёплое надоело?

Отвечает ему старуха:

- Так мука совсем кончилась. Я уж и щёткой сметала, и метёлкой мела – никак не выходит больше.

- А ты инструмент-то другой возьми: метёлку пожёстче да скребок железный, по стране поскреби, по сусекам-регионам помети, глядишь, и разбухнет колобок.

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Старуха так и сделала: взяла метлу пожёстче да скребок железный, поскребла, помела, на сметанке-вранье замесила и испекла новый колобок – 72,3% от 100%. Любо-дорого посмотреть.

Старуха выложила колобок на всеобщее обозрение. А он покрасовался-полюбовался собой (хорош-то как!), взял да и покатился по стране.

Катится Колобок, а навстречу ему Заяц:

- Колобок, Колобок, я тебя съем!

- Не ешь меня, Заяц, я тебе песенку спою:

Я Колобок, Колобок,

Я по стране скребён,

По сусекам-регионам метён,

На сметане-вранье мешон.

По заказу старика слеплён,

Хитрой старухой печён,

Не тебе, заяц, есть меня!

И покатился по стране дальше – только Заяц его и видел! А Заяц поскакал свой колобок печь.

Катится колобок дальше, навстречу ему Лиса:

- Колобок, Колобок, откуда ты такой большой да красивый? Что-то не верится, все предыдущие всё мельче и мельче выходили.

- По стране качусь, не мешай, Лиса! Я тебе лучше песенку спою:

Я Колобок, Колобок,

Я по стране скребён,

По сусекам-регионам метён,

На сметане-вранье мешон.

По заказу старика слеплён,

Хитрой старухой печён,

Я от зайца ушёл и

От всех зверей ушёл,

От тебя, лиса, не хитро уйти!

А Лиса говорит:

- Хороша твоя песенка, только слышу я плохо да вижу не очень. Колобок, Колобок, сядь ко мне на носок да спой ещё разок, погромче.

Колобок вскочил Лисе на нос и запел свою песенку ещё громче.

А Лиса посмотрела вблизи на него – неказистым оказался колобок: в трещинах весь, видно, сметана-враньё скисшая была. Да лёгкий какой-то, знать, дутый, пустой внутри. Открыла Лиса пасть – гам! – и съела колобка.

Мораль:

1 1) Главное – Лисе глаза промыть и уши прочистить, чтобы пасть открылась вовремя.

2) На любую хитрую старуху найдётся Лиса с острыми зубами.

3) Правда всегда вылезет, как бы её ни прятали.

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Автор
Денис МещерськийДенис Мещерський
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Блог Дениса Мещерского
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Какой "сказочник",такая и "сказка",подумал колобок доедая остатки лисицы....дениска,не рассказывай девушкам страшные сказки,покажи лучше им счастливый конец.
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